1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern und der TSV Havelse begegnen sich am 30. Spieltag der 3. Liga. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern trifft am heutigen Samstag, den 12. März, ein Aufstiegsaspirant auf einen Drittligisten, der um den Verbleib in der Liga kämpft, den TSV Havelse. Die Roten Teufel sind Tabellenzweiter und haben lediglich den 1. FC Magdeburg in der Tabelle vor sich. Havelse dagegen ist Vorletzter.

1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga - Anpfiff, Ort, Stadion

Um 14 Uhr wird die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem TSV Havelse im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg (Kaiserslautern) angepfiffen. Los geht es um 14 Uhr.

Nicht nur die aktuelle Tabellensituation spricht für die Lauterer, in der Hinrunde deklassierten sie den Kontrahenten aus Havelse klar mit 6:0.

© imago images Der 1. FC Kaiserslautern will zurück in die 2. Bundesliga.

1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern gegen Havelse wird heute live und in voller Länge von Magenta Sport übertragen. Wie bereits in der vorigen Saison ist der Anbieter der Telekom auch in dieser Spielzeit für die Übertragung der 3. Liga verantwortlich.

Los geht es um 13.45 Uhr mit der Übertragung. Folgendes Duo ist dabei im Einsatz:

Kommentator: Julian Engelhard

Moderator: Thomas Wagner

Abhängig davon, ob Ihr Telekom-Kunden seid oder nicht, werden verschiedene Preise für das Magenta-Sport-Abonnement angeboten. Für Telekom-Kunden ist das Abo nämlich um einiges billiger als für Nicht-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, kostet das Abo Telekom-Kunden 4,95 Euro je Monat.

Falls Ihr lediglich das eine Spiel schauen und Euch nicht langfristig binden möchtet, könnt Ihr die Partie bei OneFootball kaufen. 2,99 Euro kostet jeweils ein Drittligaspiel, ein Abo braucht man dafür nicht.

1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Zudem gibt es zur Partie auch einen Liveticker. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Die Parallelspiele und die Konferenz tickern wir ebenfalls.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem TSV Havelse.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz am 30. Spieltag der 3. Liga.

1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Wunderlich - Hanslik, Boyd

Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Hercher, Ritter, Zuck - Götze, Wunderlich - Hanslik, Boyd TSV Havelse: Quindt - Riedel, Plume, Arkenberg, N. Teichgräber - J. Düker - Damer, Froese, Daedlow, Gubinelli - Lakenmacher

Nächster Rekord fällt: Lewandowskis irre Bestmarken beim FC Bayern © getty 1/23 Robert Lewandowski hat seine kurze Torflaute von drei Pflichtspielen spektakulär beendet. Beim 7:1-Kantersieg in der CL über Salzburg eröffnete er die Partie mit einem lupenreinen Hattrick, sogar in Rekordzeit. Wir blicken auf all seine Rekorde © getty 2/23 Im Fußball-Olymp hat Lewy längst einen Stammplatz: Der Angreifer wurde nach 2020 nun auch zum Weltfußballer des Jahres 2021 gewählt. © getty 3/23 Es war schon damals ein Coup für die Bayern, als Lewandowski 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund an die Isar wechselte. Aber die hohen Erwartungen hat der Angreifer mühelos übertroffen - Lewy bricht einen Rekord nach dem anderen. Eine Auswahl: © getty 4/23 Fangen wir mit dem wichtigsten an: Fast 50 Jahre lang stand die Bestmarke von 40 Bundesliga-Toren von "Bomber" Gerd Müller aus der Saison 1971/72. 40 Tore schienen unmöglich - bis Lewy in der Saison 2020/21 unglaubliche 41 Mal traf. © getty 5/23 Müller brauchte damals übrigens alle 34 Einsätze für seinen Rekord. Lewandowski schaffte seine 41 Saisontreffer in gerade mal 29 Spielen. © imago images 6/23 Im Kalenderjahr 2021 erzielte Lewandowski 43 BL-Treffer (34 Einsätze), mehr als je zuvor ein Spieler innerhalb eines Kalenderjahres seit BL-Gründung. Auch diesen Rekord hielt zuvor Gerd Müller (42 im Jahr 1972). © imago images / Eibner 7/23 Lewandowski hält mittlerweile auch den BL-Rekord für die meisten Auswärtstore. Gebrochen hat er Klaus Fischers alten Bestwert (116) im Dezember gegen Dortmund, mittlerweile sind es 125 (Stand: 27. Februar 2022). © getty 8/23 Und natürlich ist er auch längst der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Er steht bei genau 305 Toren (Stand: 27. Februar 2022), das sind über 100 mehr als bei Claudio Pizarro (197). © imago images / Poolfoto 9/23 Lewandowski wurde der zweite Spieler, der in der BL-Historie die Marke von 300 Treffern erreichte. Während er das im 369. BL-Einsatz schaffte, gelang dies dem Bomber der Nation in seinem 350. Spiel – mit einem Fünferpack gegen die Hertha 1976. © getty 10/23 Lewandowski erzielte gegen kein Team so viele BL-Tore wie gegen Wolfsburg (24). Insgesamt traf er gegen vier Teams mindestens 20 Mal (Wolfsburg, Borussia Dortmund, FC Augsburg, SC Freiburg). © imago images 11/23 Durch seinen Doppelpack beim 4:1 gegen Greuther Fürth in der Liga hat Lewandowski nun gegen alle 26 Bundesliga-Klubs getroffen, gegen die er seit seinem Wechsel zu den Bayern angetreten ist. © imago images 12/23 Und nach seinem Doppelpack beim 2:4 gegen Bochum steht Lewandowski nun schon bei 16 Auswärtstoren in dieser Saison. Besser war er selbst noch nie, und der Bundesliga-Rekord von Jupp Heynckes und Timo Werner (je 17) ist schon fast erreicht. © getty 13/23 In Sachen Meistertitel steht Lewandowski mittlerweile bei neun (für Bayern und Dortmund). In der Bundesliga-Historie stehen damit nur Thomas Müller und David Alaba (je 10) vor ihm. © getty 14/23 Sein vielleicht bestes Ligaspiel bestritt Lewy 2015 gegen den VfL Wolfsburg: Beim 6:0 erzielte er den schnellsten Hattrick (3:22 Minuten), Viererpack (5:42 Minuten) UND Fünferpack (8:59 Minuten) der Ligageschichte. © getty 15/23 Vom Punkt ist Lewandowski auch eine Waffe. In der Saison 2017/2018 verwandelte er gegen Wolfsburg seinen 17. Strafstoß in Folge - geteilter Rekord mit Hans Jörg Butt. Bei 38 Elfertoren fehlen aber noch 15 bis zum Rekord von Manni Kaltz. © getty 16/23 Serientäter: In der Saison 2019/20 traf Lewandowski in den ersten elf Saisonspielen immer für die Bayern - neuer Startrekord. Damit überflügelte er Pierre-Emerick Aubameyang und Klaus Allofs. © getty 17/23 Weitere Bundesliga-Rekorde: An acht 1. Spieltagen traf er mindestens einmal. Am 3. Spieltag der Saison 2021/2022 traf er für die Bayern im 16. Spiel in Folge - und zwei Spieltage später im 13. Heimspiel in Serie. Dabei brach er jeweils Müller-Rekorde. © getty 18/23 2019/20 gewann Lewandowski mit den Bayern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League und wurde in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig. Das gelang zuvor nur Johan Cruyff, damals noch im Pokal der Landesmeister. © getty 19/23 Womit wir bei der Champions League wären: Niemand erzielte in der Königsklasse in seinen ersten 100 Einsätzen so viele Tore wie Lewandowski - ganze 81 (Messi: 77, Ronaldo: 64). © getty 20/23 Im November 2021 traf er gegen Dynamo Kiew in seinem neunten Champions-League-Spiel in Folge. Das schafften auch schon Ronaldo und Ruud van Nistelrooy. Aber: Lewy gelang das Kunststück schon zum zweiten Mal (zuerst von Sept. 2019 - Mai 2020). © getty 21/23 Eine Serie, die im Hinspiel gegen Salzburg endete: Lewandowski hatte zuvor bei seinen letzten 24 (!) Einsätzen in der Champions League den Platz immer als Sieger verlassen. Kein anderer Spieler kommt auch nur an die 20 heran. © imago images 22/23 Was dagegen im Rückspiel gegen Salzburg klappte: Lewy erzielte einen Hattrick innerhalb der ersten 23 Spielminuten - so früh in einer Partie gelang das keinem anderen Spieler in der Königsklasse. © getty 23/23 Welche Bestmarken könnte der Pole noch brechen? Da wären natürlich die 365 Bundesliga-Tore von Gerd Müller, die plötzlich in Reichweite scheinen. Dafür müsste er aber wohl bis mindestens 2024 bei den Bayern bleiben ...

1. FC Kaiserslautern vs. Havelse, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern - TSV Havelse

1. FC Kaiserslautern - TSV Havelse Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 30

30 Datum: 12. März 2022

12. März 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle