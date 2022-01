Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker

1860 München tritt in der 3. Liga auswärts gegen Viktoria Köln an. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Aufeinandertreffen am 24. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga geht es am heutigen Sonntag, den 30. Januar mit dem 24. Spieltag weiter. Den Anfang machen dabei der FC Viktoria Köln und der TSV 1860 München im direkten Duell.

Anstoß der Partie ist um 13 Uhr, Schauplatz der Sportpark Höhenberg in Köln. 1860 befindet sich dabei sicherlich in der Favoritenrolle.

Die Münchner liegen in der Tabelle zwar ebenso im Mittelfeld wie die Kölner, haben dabei aber vier Punkte mehr auf dem Konto - und auch noch eine Begegnung weniger bestritten als Viktoria, das wiederum nach zuvor drei Niederlagen am Stück zuletzt zweimal in Folge siegen konnte.

Viktoria Köln gegen 1860 München lässt sich heute live verfolgen - und zwar per Übertragung im TV und Livestream sowie auch im Liveticker. SPOX klärt hier auf, wie Ihr nichts verpasst.

© getty 1860 um Stephan Salger hat bislang erst 21 Spiele in der 3. Liga absolviert, liegt auch daher im Tabellen-Mittelfeld.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen auch diese Saison bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen den Kölnern und den Münchnern heute dementsprechend miterleben. Christian Straßburger kommentiert, Moderator ist Thomas Wagner. Los geht es mit der Übertragung um 12.45 Uhr.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat.

Als Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Falls Ihr keine Mitgliedschaft bei MagentaSport verfügt und daran auch kein Interesse habt, dann seid Ihr hier bei SPOX richtig, falls Ihr trotzdem nichts von Viktoria Köln gegen 1860 verpassen wollt. Wir haben nämlich einen Liveticker für Euch parat, mit dem Euch nichts entgeht.

