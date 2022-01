In der 3. Liga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München. Die komplette Partie des 24. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Viktoria Köln empfängt am 24. Spieltag der 3. Liga den TSV 1860 München. Gelingt 1860 heute in der Liga der vierte Erfolg in Serie oder bestätigt Viktoria Köln seine guten Leistungen im neuen Jahr? Das alles erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: So gehen die Teams in die Partie:

: Bördner - Heister, Rossmann, Greger, Buballa - Sontheimer, Lorch, Handle, N. May - Hong, Risse 1860: Tallig, Lang, Belkahia, Steinhart - Dressel, Moll, Staude, Bär, Biankadi - Linsbichler

Vor Beginn: Für die Gäste ist die Partie gegen Viktoria Köln erst das zweite Spiel im neuen Jahr. Die Partien des 22. und 23. Spieltags der Münchener wurde beide abgesagt. Im Einsatz war 1860 jedoch im Pokal vor etwa zwei Wochen. Dort musste sich der TSV 1860 München knapp mit 0:1 dem Karlsruher SC geschlagen geben. In der Liga hingegen gewannen die heutigen Gäste ihre letzten drei Partien.

Viktoria Köln befindet sich ebenfalls in guter Form. Zuletzt gab es Siege gegen den SC Verl und Waldhof Mannheim. Gelingt Viktoria Köln heute der dritte Erfolg in Folge?

Vor Beginn: Die Begegnung des 24. Spieltags wird heute um 13.00 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Nicolas - Heister, Rossmann, Greger, Buballa - Klefisch, Lorch - Risse, Handle - Hong, L. Marseiler TSV 1860 München: Hiller - Bell, Lang, Belkahia, Steinhart - Dressel, Moll - Tallig, Bär, Biankadi - Linsbichler

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im TV wird die Partie zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München heute exklusiv bei Magenta Sport im Bezahlfernsehen gezeigt. Zudem bietet der Streamingdienst der Telekom einen ebenfalls kostenpflichtigen Livestream des Spiels an.

Alternativ könnt Ihr die Partie bei OneFootball als Einzelstream ganz ohne Abo erwerben.

3. Liga: 24. Spieltag, die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 1. FC Magdeburg 23 50:21 29 51 2 1. FC Kaiserslautern 23 35:13 22 42 3 1. FC Saarbrücken 23 39:29 10 40 4 Eintracht Braunschweig 22 37:21 16 39 5 SV Meppen 23 34:34 0 39 6 VfL Osnabrück 23 31:22 9 37 7 Waldhof Mannheim 23 35:27 8 37 8 Borussia Dortmund II 24 35:29 6 35 9 SV Wehen Wiesbaden 24 32:28 4 34 10 TSV 1860 München 21 35:29 6 32 11 SC Freiburg II 24 23:35 -12 31 12 FSV Zwickau 22 30:29 1 29 13 Viktoria Köln 22 28:38 -10 28 14 FC Viktoria 1889 Berlin 21 30:28 2 26 15 MSV Duisburg 23 28:42 -14 23 16 Hallescher FC 22 27:35 -8 22 17 SC Verl 23 34:46 -12 22 18 Türkgücü München 22 23:35 -12 21 19 Würzburger Kickers 24 16:35 -19 18 20 TSV Havelse 24 19:45 -26 17