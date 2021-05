Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der 3. Liga empfängt Hansa Rostock heute den VfB Lübeck. Gelingt Hansa der Aufstieg in die 2. Bundesliga? Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen den Rostockern und ihren Gästen aus Lübeck findet am Mittag des heutigen Samstags, dem 22. Mai 2021, statt. Um 13.30 Uhr erfolgt der Anstoß. Austragungsort der Partie ist das Ostseestadion in Rostock. Zuschauer sind nach wie vor keine zugelassen.

Rostock würde mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Alle weiteren Szenarien, wie Hansa in die 2. Liga zurückkehrt, haben wir hier für Euch aufgeschrieben.

Ihr wollt Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Die Partie zwischen Hansa Rostock und dem VfB Lübeck wird im Free-TV übertragen.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute live im Free-TV

Der NDR zeigt die Begegnung live und in voller Länge. Um 13.30 Uhr beginnt die Übertragung bei dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute live im Pay-TV

Der NDR zeigt das Spiel in Rostock allerdings nicht exklusiv. Auch MagentaSport überträgt die Begegnung am 38. Spieltag live und in voller Länge.

MagentaSport zeigt alle Partien aus der 3. Liga live. Ein MagentaSport-Abo kostet Telekom-Kunden im ersten Jahr nichts, im zweiten Jahr sind 4,95 Euro pro Monat fällig. Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid, zahlt Ihr für das Monatsabo 16,95 Euro monatlich, für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute im Livestream

Sowohl der NDR als auch MagentaSport bieten einen Livestream ihrer Übertragung an. Der Livestream des NDR ist kostenfrei. Hier geht's zu den Livestreams.

Der NDR im Livestream.

MagentaSport im Livestream.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Runde: 38. Spieltag

38. Spieltag Datum: 22. Mai 2021

22. Mai 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) TV-Übertragung: NDR, MagentaSport

Livestream: NDR, MagentaSport

© getty

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen Rostock und Lübeck auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir bieten zu jeder Partie in Deutschlands dritthöchster Spielklasse einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek

Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek Lübeck: Raeder - Malone, Okungbowa, Rieble - Thiel, Mende, Boland, Hertner - Y. Deichmann, Ramaj - S. Benyamina

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag