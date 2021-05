Spannung pur in der 3. Liga! Am letzten Spieltag streiten sich Hansa Rostock, 1860 München und der FC Ingolstadt um die zwei verbliebenen Tickets für die 2. Liga bzw. die Relegation. Wir erklären Euch die Szenarien, wer in welchem Fall heute den Aufstieg feiern kann.

Bislang steht mit Dynamo Dresden ein Aufsteiger fest. Die Sachsen können zudem mit einem Sieg die Meisterschaft feiern.

3. Liga, Szenarien: Der 38. Spieltag in der Übersicht

Hansa Rostock hat am letzten Spieltag der Drittliga-Saison auf dem Papier ein einfaches Los. Die Team aus Mecklenburg-Vorpommern empfängt den VfB Lübeck, der nach der Niederlage gegen Zwickau unter der Woche bereits als Absteiger feststeht.

Zwischen den beiden anderen Aufstiegsaspiranten kommt es dagegen sogar zum direkten Duell, 1860 München ist beim FC Ingolstadt zu Gast.

3. Liga: Der Spielplan am 38. Spieltag

Termin Heim Auswärts 22.05, 13.30 Uhr Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 22.05, 13.30 Uhr 1. FC Magdeburg SpVgg Unterhaching 22.05, 13.30 Uhr SV Meppen MSV Duisburg 22.05, 13.30 Uhr Hansa Rostock VfB Lübeck 22.05, 13.30 Uhr Türkgücü München Victoria Köln 22.05, 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Dynamo Dresden 22.05, 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern SC Verl 22.05, 13.30 Uhr Bayern München II Hallescher FC 22.05, 13.30 Uhr FSV Zwickau 1. FC Saarbrücken 22.05, 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1860 München

© getty Hansa Rostock hat gute Karten im Aufstiegskampf.

3. Liga, Szenarien: So steigen Hansa Rostock, 1860 München und der FC Ingolstadt heute in die 2. Liga auf

Hansa Rockstock hat als Zweitplatzierter die besten Karten vor dem letzten Spieltag. Das Team von Jens Härtel hat die Relegation mindestens schon sicher und auch den Aufstieg in der eigenen Hand. 1860 München kann dagegen maximal die Relegation erreichen.

Hansa Rockstock steig direkt in die 2. Liga auf, wenn ...

... es gegen den VfB Lübeck mindestens einen Punkt holt und der FC Ingolstadt mit nicht mehr als vier Toren Unterschied gegen 1860 München gewinnt.

... der FC Ingolstadt nicht gegen 1860 München gewinnt.

Hansa Rockstock geht in die Relegation, wenn ...

... es gegen den VfB Lübeck verliert und den FC Ingolstadt gegen 1860 München gewinnt.

... es gegen den VfB Lübeck Unentschieden spielt und der FC Ingolstadt gegen 1860 München mit mehr als vier Toren Unterschied gewinnt.

© getty Der FC Ingolstadt will in die 2. Liga aufsteigen.

FC Ingolstadt steigt direkt in die 2. Liga auf, wenn ...

... er gegen 1860 München gewinnt und Hansa Rockstock gegen den VfB Lübeck verliert.

... er gegen 1860 München mit mehr als vier Toren Unterschied gewinnt und Hansa Rockstock gegen den VfB Lübeck nur ein Unentschieden holt.

FC Ingolstadt geht in die Relegation, wenn ...

... er gegen 1860 München ein Unentschieden holt.

... er gegen 1860 München gewinnt und Hansa Rockstock gegen den VfB Lübeck gewinnt.

... er gegen 1860 München mit weniger als fünf Toren Unterschied gewinnt und Hansa Rostock gleichzeitig ein Unentschieden gegen den VfB Lübeck holt.

FC Ingolstadt verpasst die Aufstiegsplätze, wenn ...

... er gegen 1860 München verliert.

TSV 1860 München geht in die Relegation, wenn ...

... er gegen den FC Ingolstadt gewinnt.

1860 München verpasst die Aufstiegsplätze, wenn ...

... er gegen den FC Ingolstadt nicht gewinnt.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag