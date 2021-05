In der 3. Liga kann Hansa Rostock heute den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen. Hier bei SPOX könnt Ihr das erste Spiel des letzten Spieltags gegen den VfB Lübeck im Liveticker verfolgen.

Letzter Spieltag in der 3. Liga! Hansa Rostock empfängt den VfB Lübeck. Macht Hansa heute den Aufstieg in die 2. Liga perfekt? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Hansa Rostock vs. Lübeck: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hansa Rostock kann heute den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Gegen Absteiger VfB Lübeck genügt dazu aller Voraussicht nach bereits ein Unentschieden, da in diesem Fall der FC Ingolstadt mit fünf Toren Differenz gegen 1860 München gewinnen müsste. Alle weiteren Szenarien findet Ihr hier aufgelistet.

Vor Beginn: Das Spiel des 38. und somit letzten Spieltags der 3. Liga wird um 13.30 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck.

Hansa Rostock vs. Lübeck: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek

VfB Lübeck: Raeder - Malone, Okungbowa, Rieble - Thiel, Mende, Boland, Hertner - Deichmann, Ramaj - Benyamina

Hansa Rostock vs. Lübeck: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck wird live im Free-TV übertragen. Der NDR zeigt die Begegnung ab 13.30 Uhr live und in voller Länge. Auch MagentaSport , der Bezahlsender der Telekom, überträgt die Begegnung live. Für MagentaSport benötigt Ihr ein Abo. Telekom-Kunden kostet dieses im ersten Jahr nichts, im zweiten Jahr sind 4,95 Euro pro Monat fällig. Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid, zahlt Ihr für das Monatsabo 16,95 Euro monatlich, für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

Sowohl der NDR als auch MagentaSport bieten einen Livestream ihrer Übertragung an. Der Livestream des NDR ist kostenfrei.

