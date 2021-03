Fünfter gegen Dritter: Der SV Wehen Wiesbaden empfängt heute in der 3. Liga den FC Ingolstadt. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

3. Liga: Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt jetzt im Liveticker: 1:2

Tore: 1:0 Malone (9.), 1:1 Kutschke (12.), 1:2 Kutschke (44.)

60.: Platzverweis! Wiesbadens Kuhn sieht nach einem Schubser an Bilbija Rot. Er war der letzte Mann.

55.: Der Doppeltorschütze Kutschke hat schon Feierabend, für ihm kommt Caiuby in die Partie!

52.: Kutschke legt am Strafraum kurz ab auf Kaya. Der zieht aus halbrechter Position ab, Mockenhaupt ist aber aufmerksam und bringt noch den Fuß dazwischen!

49.: Der FCI kommt aktiver aus der Kabine und drängt auf das dritte Tor!

46.: Weiter geht's!

3. Liga: Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt im Liveticker: 1:2 zur Pause

Halbzeit: Der FC Ingolstadt führt zur Pause in Wiesbaden beim SV Wehen mit 2:1! In einer fulminanten Anfangsphase war es Maurice Malone, der seine Elf in Führung brachte. Die Schanzer zeigten sich davon aber unbeeindruckt, schüttelten sich kurz und glichen nur drei Minuten später in Form eines Kopfballs von Stefan Kutschke aus. Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei beide Mannschaften spürbare Offensivakzente setzen wollten. Kurz vor dem Pausenpfiff war es abermals Stefan Kutschke, der einen Foulelfmeter für den FCI verwandelte. Rüdiger Rehm wird in der Pause die richten Worte finden müssen, wenn er dieses Ergebnis noch zu seinen Gunsten drehen will!

45+1.: Es ist Halbzeit!

45.: Vor der Halbzeit wechselt Wehen: Mrowca ersetzt Carstens.

3. Liga Kutschke trifft doppelt

44.: TOOOOOOOR FÜR DEN FCI! Kutschke verwandelt einen Elfmeter!

43.: Elfmeter für den FCI! Kempe kommt zu spät und bringt Merlin Röhl rechts im Strafraum zu Fall.

39.: den Fuß gestiegen ist. Nach einer kurzen Pause kann er aber offensichtlich weitermachen.

37.: Nur noch wenige Minuten bis zur Halbzeit. Es ist eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams auf Sieg spielen.

33.: Marc Stendera versucht es ebenfalls mit einem Schuss aus der Ferne. Sein Rechtsschuss aus halbrechter Position kann aber von Tim Boss vereitelt werden. Der Wehen-Keeper ist schnell unten und hält den Ball links unten fest.

30.: ...Die Ecke von Moritz Kuhn wird in erster Instanz geklärt, der zweite Ball kommt aber zu Gianluca Korte, der per Dropkick abzieht und den Ball an der Strafraumkante sehr gut trifft! Fabijan Buntic ist aber zur Stelle und kann das Leder mit einem hervorragenden Reflex abblocken. Super Aktion von beiden!

29.: Ein Flankenversuch von Paterson Chato über links wird vom FCI-Verteidiger zur Ecke geklärt...

25.: Auf der anderen Seite kommt eine Hereingabe von Fatih Kaya in den Strafraum geflattert, findet dort aber keinen Abnehmer.

22.: Die Heimelf versucht zunehmend Druck aufzubauen und ihr Offensivspiel über die Außenbahnen aufzubauen. Dort bleiben Paterson Chato und Moritz Kuhn aber regelmäßig an den Verteidigern hängen und können dementsprechend keine gefährlichen Flanken schlagen.

19.: Die Windböen in der hessischen Landeshauptstadt werden stärker. Während im circa 100 Kilometer entfernten Kaiserslautern das Spiel wegen Unwetter abgesagt wurde, kann in Wiesbaden aber noch munter gekickt werden.

16.: Es bleibt eine muntere Partie in der BRITA Arena, wobei sich die Begegnung in den letzten Minuten hauptsächlich im Mittelfeld abspielt und weniger in den Strafräumen.

3. Liga: Wiesbaden und Ingolstadt treffen

12.: TOOOOOOOOR FÜR INGOLSTADT! Die Gäste zeigen sich unbeeindruckt und kommen postwendend zum Ausgleich! Eine Heinloth-Flanke aus dem rechten Halbfeld erreicht Kutschke, der sich am Elfmeterpunkt im Kopfballduell durchsetzen kann und rechts unten einnickt. Keine Chance für Boss!

9.: TOOOOOOOOOR FÜR WIESBADEN! Es klingelt das erste Mal, 1:0 für die Hausherren! Chato leitet den Spielzug für Wehen Wiesbaden ein und gibt weiter auf Korte. Der passt zu Nilsson, der wiederum das Auge für Malone hat. Der Torjäger des SVWW bleibt vor dem Kasten schließlich cool und legt den Ball aus halblinker Strafraumposition flach ins lange Eck! Super Kombinationsfußball!

7.: Lattenknaller! Stefan Kutschke versucht sein Glück aus der Distanz und scheppert das Leder mit rechts aus rund 20 Metern halblinker Position an den Querbalken! Glück für Wiesbaden!

4.: Der erste Abschluss gehört den Gastgebern. Gustaf Nilsson kommt nach einer Hereingabe von der linken Seite am Elfmeterpunkt zum Kopfball, kann diesen aber nicht platzieren. Fabijan Buntic hält das Leder fest.

1.: Los geht's!

3. Liga: Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt heute im Liveticker

Die Aufstellungen:

Wiesbaden: Boss - Kuhn, Mockenhaupt, Carstens, Kempe - Lais, Chato - Malone, Korte - Wurtz, Nilsson

Boss - Kuhn, Mockenhaupt, Carstens, Kempe - Lais, Chato - Malone, Korte - Wurtz, Nilsson Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Keller, Schröck, Franke - Kotzke - Röhl, Stendera, Bilbija - Kaya, Kutschke

Vor Beginn:

Die Mannschaften kommen aus der Kabine. Gleich geht es los!

Vor Beginn:

Wehen Wiesbaden setzt dagegen auf zwei Veränderungen im Vergleich zur Niederlage am vergangenen Sonntag in München: Marvin Ajani und Jakov Medic sind heute nicht dabei, dafür dürfen Dennis Kempe und Moritz Kuhn von Beginn an ran.

Vor Beginn:

Was das Personal angeht müssen die Gäste verletzungsbedingt auf Bjørn Paulsen verzichten. Ansonsten setzt Ingolstadts Chefcoach auf die Startelf, die schon gegen Türkgücü München erfolgreich war.

Vor Beginn:

Die Schanzer scheinen ihre 4:0-Klatsche gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden schnell abgeschüttelt zu haben. Zwei darauffolgende Siege gegen den KFC Uerdingen sowie Türkgücü München sprechen für die Moral der Mannschaft von Tomas Oral. Ein weiterer Erfolg beim SV Wehen wäre immens wichtig für den FCI, um den Kreis der Aufstiegsaspiranten, zu denen Ingolstadt ohne Zweifel zählt, klein zu halten.

Vor Beginn:

In der hessischen Landeshauptstadt ist am Nachmittag ein wahres Spitzenspiel zu erwarten. Beide Mannschaften gewannen vier der letzten fünf Partien, wobei die Wiesbadener erst zuletzt eine 0:2-Auswärtsniederlage bei der Zweitvertretung des FC Bayern München schlucken mussten. Heute hat die Elf um Coach Rüdiger Rehm gegen den Drittplatzierten die Chance, wieder zurück in die Spur zu finden und den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten.

Vor Beginn:

Der SV Wehen Wiesbaden benötigt heute einen Sieg, um den Rückstand auf Ingolstadt zu verkürzen.

Vor Beginn:

Los geht die Partie heute um 14 Uhr.

3. Liga: Wehen Wiesbaden gegen FC Ingolstadt heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Wiesbaden und Ingolstadt läuft heute nicht im Free-TV. Zu sehen gibt es die 90 Minuten ausschließlich bei MagentaSport, einem Pay-TV-Angebot der Telekom.

