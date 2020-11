3. Liga: Bayern II feiert ersten Auswärtssieg der Saison nach zweimaligem Rückstand gegen Wehen Wiesbaden

Der FC Bayern München II hat durch einen 4:2-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Die Zweitvertretung des Rekordmeisters siegte nach zweimaligem Rückstand. Matchwinner war Timo Kern, der einen Doppelpack schnürte. In der anderen Partie des Tages trennten sich Türkgücü und Ingolstadt Remis.

Kern verbuchte dabei seine Saisontore zwei und drei und erzielte auch das entscheidende Tor vom Punkt in der 49. Spielminute. Zuvor war bereits in der ersten Halbzeit jede Menge in der BRITA-Arena geboten, auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen waren.

In Halbzeit eins hatten Gianluca Korte (9.) und Jakov Medic (39.) den Gastgeber jeweils mit traumhaften Direktabnahmen in Führung gebracht, doch Kern (33.) und Leon Dajaku (43.) hatten die richtige Antwort parat.

Nach der Führung verwalteten die Bayern dann lange die Führung, bevor Wehen in der Schlussphase noch einmal aufkam und durch Maurice Malone (75.) sowie Sascha Mockenhaupt (79.) riesige Chancen auf den Ausgleich hatte. Die Bayern machten es dagegen besser und trafen in Person von Linksverteidiger Remy Vita (82.) nach einem Konter zum Endstand.

"Das tut einfach weh, weil wir uns selten dämlich angestellt haben", sagte SVWW-Kapitän Sascha Mockenhaupt bei MagentaSport: "Die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollten, ist einfach naiv."

Somit führt weiterhin Hansa Rostock mit 14 Punkten das Klassement an, auch weil Ingolstadt bei Türkgücü München nicht über ein 1:1 hinaus kam. Thomas Keller (14.) brachte die Schanzer zunächst in Führung, doch Top-Torjäger Petar Sliskovic glich 20 Minuten später zum Endstand aus. Die Hanseaten können am Montag beim 1. FC Kaiserslautern ihren Vorsprung ausbauen. Zweiter ist im Moment noch 1860 München (ebenfalls 14 Zähler).

