3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München II heute im Liveticker

Am heutigen Sonntag wird der 8. Spieltag der 3. Liga fortgesetzt. Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist in Wiesbaden beim SV Wehen zu Gast. Hier könnt ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.



Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern II im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Schauen wir noch kurz auf das Personal. Bei den Bayern wird Joshua Zirkzee fehlen, er stand bei den Profis in Köln im Kader. Dazu fehlen die langzeitverletzten Bright Akwo Arrey-Mbi (Muskelfaserriss), Nicolas Feldhahn (Meniskus-OP) sowie Malik Tillman (Kreuzbandriss): Bei Wehen fallen Benedikt Röcker (Aufbautraining) und Sebastian Mrowca (Knie-OP) aus.

Wehen vs. Bayern II: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wehen: Boss - Mockenhaupt, Carstens, Medic, Kempe - Lais, Chato - Hollerbach, Korte, Malone - Wurtz,

Vor Beginn: Drittliga-Meister Bayern II kam dagegen nicht so gut aus den Startlöchern ist bislang nur 13. Immerhin kommen die Münchner mit einem Erfolgserlebnis nach Wiesbaden, am vergangenen Wochenende wurde Waldhof Mannheim an der Grünwalder Straße mit 2:0 geschlagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Nach einigen Patzern der Konkurrenz können die Hessen vorübergehend die Tabellenspitze erobern, auch wenn sie vor dem Spiel nur Achter in der Tabelle sind.

Wer zeigt / überträgt Wehen gegen Bayern II heute live?

Im Free-TV wird die Partie leider nicht zu sehen sein. Wer dennoch nicht auf Livebilder verzichten möchte, muss auf MagentaSport zurückgreifen.

Der Streaming-Dienst überträgt ab 12.45 Uhr aus der BRITA-Arena in Wiesbaden. Hier geht es zum kostenpflichtigen Stream!

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern II: Die vergangenen Duelle