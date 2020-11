3. Liga: 1. FC Magdeburg - Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird der 12. Spieltag der 3. Liga mit der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock fortgesetzt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

3. Liga - 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock: Uhrzeit, Spielort, Stadion

Der Tabellenvorletzte der 3. Liga 1. FC Magdeburg trifft am heutigen Mittwoch (25. November) auf Hansa Rostock. Der Ball rollt ab 19 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg. Zuschauer dürfen aufgrund der Corona-Pandemie und der dafür getroffenen Maßnahmen nicht ins Stadion.

3. Liga - 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock: Heute live im TV und Livestream

Sowohl im TV als auch im Livestream wird das Spiel zwischen Magdeburg und Hansa Rostock von Magenta Sport angeboten. Der Pay-TV-Sender, der zu dem heutigen Spiel die komplette 3. Liga live und in voller Länge zeigt, beginnt ab 18.45 Uhr mit der Übertragung. Danach übernimmt Gari Paubandt die Rolle des Kommentatoren. Martin Lanig unterstützt ihn dabei als Experte.

© imago images / Stefan Bösl

Um das Spiel schauen zu können, wird ein Magenta-Sport-Abonnement benötigt. Dieses kostet für Kunden der Telekom das erste Jahr lang nichts, erst danach muss ein monatlicher Betrag in Höhe von 4,83 Euro gezahlt werden. Für Nicht-Telekom-Kunden gibt es keinen finanziellen Vorteil. Die Nicht-Kunden zahlen nämlich ohne Gratisjahr für das Jahresabo 9,70 Euro pro Monat. Das Monatsabo ist monatlich kündbar und kostet 16,53 Euro.

3. Liga - 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock im Liveticker

Ebenso gibt es die Begegnung heute im Liveticker. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Mit diesem verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Magdeburg - Hansa Rostock.

3. Liga - 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Magdeburg:

M. Behrens - Bittroff, Tob. Müller, Koglin, Burger - Jacobsen, A. Müller - Kath, L. Sliskovic, Obermair - Brünker

Hansa Rostock:

Kolke - Riedel, Sonnenberg, Roßbach - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Scherff - Vollmann, Verhoek, Litka

3. Liga: Die Tabelle vor den Mittwochsspielen