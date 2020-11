3. Liga - MSV-Heimdebakel gegen Neuling Verl: Trainerwechsel ohne Wirkung

Die Misere von Drittligist MSV Duisburg hält auch unter dem neuen Trainer Gino Lettieri an. Die Zebras kassierten im zweiten Spiel unter der Regie ihres ehemaligen Aufstiegscoaches beim 0:4 (0:1)-Heimdebakel gegen Neuling SC Verl die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen und stecken damit weiter in der Abstiegszone fest.

Verl hingegen rückte durch seinen schon fünften Saisonsieg vorübergehend auf den vierten Rang vor.

Vier Tage nach der Nullnummer gegen den Halleschen FC zu Lettieris Rückkehr auf die MSV-Bank leisteten die als Aufstiegsanwärter in die Saison gestarteten Meidericher einen Offenbarungseid und konnten vom ersehnten Befreiungsschlag nicht einmal träumen.

"Es ist schwer zu erklären. Wir waren in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht da. Der Gegner war besser, wir kamen gar nicht richtig rein. Der Gegner hat Chancen gehabt - en masse. So kannst du natürlich nicht bestehen", sagte Lettieri nach dem Spiel bei Magenta Sport und lobte den Gegner: "Verl hat sehr gut gespielt und wir waren in den Zweikämpfen nicht so gut. Heute war ich von der Einstellung ein bisschen enttäuscht."

Duisburg, wo Lettieri in der Vorwoche die Nachfolge des glücklosen Chefcoaches Torsten Lieberknecht angetreten hatte, droht durch die Blamage im Laufe des Wochenendes sogar der Sturz ans Tabellenende.

Aufsteiger Verl geriet nach der Führung durch Kasim Rabihic (15.) kaum noch in Gefahr, ehe Zlatko Janjic (59.), Aygun Yildirim (76.) und erneut Rabihic (80.) die bereits schon vierte Heimpleite des früheren Vizemeisters besiegelten.

3. Liga: Die Tabelle nach dem Freitagsspiel