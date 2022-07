BVB - Donyell Malen: Ein Sorgenkind, das plötzlich "richtig Spaß" macht

Während rund um Borussia Dortmund ein möglicher Ersatz von Sebastien Haller zum Dauerthema geworden ist, hat sich ein anderer Angreifer still und heimlich ins Rampenlicht gespielt: Donyell Malen. Der Niederländer ist nicht nur zu einem der Gewinner der Vorbereitung avanciert, sondern auch zum Matchwinner beim DFB-Pokalspiel beim TSV 1860 München.

"Er hat in der ersten Halbzeit richtig Spaß gemacht", sagte BVB-Coach Edin Terzic nach dem 3:0-Sieg über die Löwen lobend über Malen. Neben seinem frühen Führungstor, bei dem er gleich drei gegnerische Verteidiger stehen ließ, bereitete er auch das 3:0 von Karim Adeyemi vor. Das 2:0 leitete er nach einer schönen Kombination mit Marco Reus, der Jude Bellingham mustergültig bediente, ein.

Es war einer der bislang wenigen guten Auftritte von Malen seit seiner Ankunft im Sommer 2021, die der PSV Eindhoven damals stolze 30 Millionen Euro einbrachte. Auch abseits der drei Tore lebte er den Matchplan von Terzic vor wie kein anderer: "Wir wollten ausnutzen, dass 1860 es sehr mannorientiert verteidigt. So konnten wir uns die Räume aufziehen. Das hat gut geklappt." Immer wieder suchten und fanden seine Teamkollegen den 23-Jährigen auf der linken Außenbahn, seine Tempodribblings und ständigen Läufe in die Schnittstelle brachten die Sechziger zur Verzweiflung.

Derart, dass Heim-Trainer Michael Köllner bereits nach 20 Minuten reagieren musste und den völlig überforderten Christopher Lannert vom Platz nahm. Dieser stoppte Malen in dieser kurzen Zeit lediglich einmal - auf Kosten einer Gelben Karte. Doch auch Nachfolger Niklas Lang bekam ihn nicht in die Finger. Beide zusammen gewannen bis zur Auswechslung Malens in der 66. Minute nicht einen Zweikampf.

Schon in der Vorbereitung hatte er sich trotz einer kleinen Zwangspause in einer "guten Verfassung" präsentiert, wie Sportdirektor Sebastian Kehl vor kurzem anmerkte. Dabei hatte sich die herausragende Frühform des niederländischen Nationalspielers nach seiner ernüchternden Debütsaison für Dortmund alles andere als abgezeichnet.

© getty Donyell Malen avancierte gegen 1860 München zum Matchwinner.

BVB: Malen in Debütsaison mit erschreckendem Wert

Laut dem Statistikportal fbref.com kam er in dieser auf unterirdische 0,28 expected Goals pro 90 Minuten Spielzeit. In Europas Top-5-Ligen hatten nur elf Prozent aller Stürmer einen schlechteren Wert. Am Ende standen in 38 Pflichtspielen immerhin noch neun Tore und sechs Assists zu Buche, was angesichts der hohen Ablösesumme dennoch zu wenig ist.

"Mein erstes Jahr war okay", bilanzierte Malen kürzlich im Interview mit Sport1 etwas beschönigend: "Ich hatte einige gute, aber auch schlechte Momente. Ich bin insgesamt aber sehr optimistisch, dass es ein besseres Jahr wird und ich dem Team mit meinen Toren helfen kann." Die passende Begründung lieferte er gleich mit: "Ich bin jetzt ein Jahr hier und kenne die Leute im Umfeld mittlerweile viel besser. Ich glaube, dass jetzt viele Dinge leichter von der Hand gehen werden. Hinzu kommt, dass ich im Urlaub wirklich sehr hart an mir gearbeitet habe. Das alles macht mich zuversichtlich."

BVB: Moukoko allein kann es (noch) nicht richten

Worte, auf die Malen im Pokal direkt Taten folgen ließ - und genau das braucht der BVB auch in diesen Tagen. Durch den monatelangen Ausfall von Haller nach dessen Schock-Diagnose scheiden sich derzeit die Geister, wer künftig die Tore schießen soll. Zwar traf auch Adeyemi, der das Pendant zu Malen auf der rechten Seite gab, die nun weggefallene Durchschlagskraft und Robustheit im Angriff kann aber auch der Neuzugang aus Salzburg nicht kompensieren. Gleiches gilt für Youssoufa Moukoko, der im Sturmzentrum agierte.

Auf nur sieben Ballberührungen brachte es der 17-Jährige in den ersten 45 Minuten und unterstrich, dass Kontinuität von ihm schlichtweg noch nicht erwartet werden kann. Es braucht keinen Propheten, um festzustellen, dass Moukoko noch Zeit braucht. Zeit, die er hinter einem Haller gehabt hätte. So muss die Last auf andere Schultern verteilt werden - und da kommt ein gut aufgelegter Malen gelegen. Oder werden es die Schultern eines temporären Ersatzstürmers?

Noten zum BVB-Sieg: Moukokos Bewerbung für einen neuen Stürmer © getty 1/17 Borussia Dortmund spaziert locker in die zweite Runde des DFB-Pokals. Beim 3:0 im Gastspiel gegen den TSV 1860 München spielt vor allem ein Angreifer überragend auf, während am jüngsten BVB-Profi das Spiel komplett vorbeiläuft. Die Noten des Spiels. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Hatte seine erste torwarttypische Aktion erst in der 34. Minute, als Albion Vrenezi über die linke Seite einen flachen Ball hereingab. Mehr gab es für den Schweizer aber dann nicht mehr zu tun. Note: 3,5. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Begann anfangs etwas unsicher, fabrizierte den einen oder anderen schlampigen Pass, kam dann aber immer besser in Fahrt. Hatte dann auch den schnellen Vrenezi gut unter Kontrolle. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: In der aus München gewohnten Viererkette eine sichere Bank, ohne Fehler und mit einem sicheren Passspiel im Aufbau. Defensiv selten bis nie gefordert. Blieb für Mats Hummels zur Pause in der Kabine. Note: 3. © imago images 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, was sicherlich der Abfolge im Aufbau geschuldet ist. Schaltete sich, wenn Platz da war, auch mal in der Offensive ein. Defensiv wie Süle wenig gefordert. Note: 3. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Lange wurde spekuliert, ob er bleibt oder geht, aber wie wichtig er ist, weil er immer ein Mindestniveau abruft, bewies er wieder in München. Beim 2:0 ging der erste Ball von ihm aus, auch ansonsten munter unterwegs. Note 2,5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Wie hat dieser Junge eigentlich den Urlaub verbracht? So ohne nichts tun? Wieviel Energie er hat, zeigte er auch gegen 1860. Kein Zweikampf, kein Laufweg zu wenig. Bei seinem Tor zum 2:0 an vorderster Front. Note: 2. © imago images 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Bellingham tobte sich aus, Dahoud war eher die ordnende Hand. Aber genauso bissig wie sein Nebenmann, gewann die Zweikämpfe und verlagerte immer wieder mit guten, vertikalen Bällen. Guter Schuss noch (80.). Note: 2,5. © imago images 9/17 KARIM ADEYEMI: Wie man ihn aus Salzburg kennt – viel unterwegs, sehr schnell. Vor allem vor der Pause. Auffällig wie gut er schon mit Reus und Malen harmonierte, immer wieder die Räume suchte. Bei seinem 3:0 stand er abseits, aber Tor ist Tor. Note: 2,5. © imago images 10/17 MARCO REUS: Hinter ihm ein 19-Jähriger, vor ihm ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger. Papa Reus (33) durfte trotzdem Spaß haben, verteilte die Bälle nach Belieben und bereitete gekonnt das 3:0 vor. Sein 4:0 kurz vor Schluss war leider abseits. Note: 3. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Nahm Christopher Lannert die komplette Lust am Fußballspielen, sodass ihn 60-Trainer Köllner nach 20 Minuten auswechseln musste. Bis dahin hatte Malen schon ein Tor gemacht, danach noch an zwei Toren beteiligt. Überragendes Spiel. Note: 1. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Klar stand 1860 tief, aber während die anderen Spieler Lösungen fanden und zur Pause ein 3:0 bejubelten, hatte Moukoko bis dahin nur sieben Ballkontakte. Wie ein Bewerbungsspiel für einen neuen Stürmer. Note: 4,5. © getty 13/17 MATS HUMMELS: Bekam etwas überraschend nur einen Bankplatz im ersten Pflichtspiel der Saison. Nach der Pause kam er dann für Süle aus der Kabine. Gab manchmal den Libero, wenn alle anderen aufrückten. Note: 3,5. © imago images 14/17 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 65. Minute für den starken Malen und hatte durchaus die Absicht, den Einsatz für weitere Empfehlungen zu nutzen, aber da das Gesamttempo nach unten ging, war nicht mehr so viel Platz. Note: 3,5. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: Kam in der Schlussviertelstunde für Adeyemi und hatte gleich mal einen ordentlichen Sprint drin, aber für viele Auffälligkeiten war der Rahmen nicht mehr gegeben. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARIUS WOLF: Kam in der 76. Minute für Meunier und durfte die rechte Abwehrseite ein paar Minuten weiterverwalten. Keine Auffälligkeiten auch bei ihm. Keine Bewertung. © imago images 17/17 EMRE CAN: Ersetzte in der 83. Minute Dahoud für die Schlussphase und übernahm dessen Part im Zentrum. Hatte deutlich spannendere Fußballabende. Keine Bewertung.

BVB: Interne Lösung anstelle eines neuen Stürmers?

Nachdem schon Größen wie Luis Suarez, Edinson Cavani, Mauro Icardi und Edin Dzeko durch die Gerüchteküche geisterten, stellt laut der Bild-Zeitung auch Krzysztof Piatek von Hertha BSC eine Option dar. Auch Jhon Cordoba und Arkadiusz Milik sollen Berichten zufolge Kandidaten sein.

Kehl bestätigte zudem bei Sky, dass er "eine Liste im Kopf" habe, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die finanziellen Mittel sind allerdings beschränkt. "Es ist klar, dass wir nicht noch einmal so viel Geld in die Hand nehmen können, wie wir es bei Sebastien Haller gemacht haben. Das ist im Moment nicht möglich. Da müssen wir ein bisschen kreativ sein", erklärte er. Laut Bild kann Dortmund gerade einmal zehn Millionen Euro inklusive Gehalt in einen neuen Stürmer investieren.

Erzwingen wolle man ohnehin nichts, betonte der 42-Jährige: "Wir lassen uns da nicht unter Druck setzen, wir werden nur etwas machen, wenn es wirklich Sinn ergibt." Andererseits habe der BVB auch "viel Jugendliches und Frische im Kader."

Auch Terzic kündigte an, nichts überstürzen zu wollen und legte den Fokus auf das vorhandene Spielermaterial: "Meine Aufgabe als Trainer ist es, mich um eine interne Lösung zu kümmern. Wir haben eine hervorragende Nachwuchsabteilung, haben ein paar richtig gute Jungs bei uns im Kader. Meine Aufgabe ist es, dass wir da die richtige Lösung für nächste Woche finden." Und diese zu finden, ist vielleicht leichter als gedacht. Besonders, weil jetzt auch Malen anfängt, Spaß zu machen.

