In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft RB Leipzig auf den SV Wehen Wiesbaden. SPOX liefert Euch alle Informationen zum Pokalspiel und erklärt Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Der amtierende Pokalsieger RB Leipzig schließt in diesem Jahr die 1. Runde des DFB-Pokals ab. Weil die Leipziger am 12. August im Supercup gegen den FC Bayern München antreten, findet das Pokalduell gegen den SV Wehen Wiesbaden erst im September statt.

SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig, DFB-Pokal 1. Runde: Termin, Datum, Zeitplan, Ort, Infos

Am Mittwoch, den 27. September, gastiert RB Leipzig in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden. Der Anpfiff des Spiels ist für 20.45 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden terminiert.

Für RB Leipzig beginnt die Mission Titelverteidigung in dieser Saison gegen den SV Wehen Wiesbaden. Gegen den Zweitligisten ist das Team von Marco Rose der klare Favorit, RB Leipzig zeigte in der Vergangenheit im DFB-Pokal seine ganze Klasse. In dieser Saison könnten die Leipziger ihren dritten Pokalerfolg in Serie holen.

Der SV Wehen Wiesbaden tritt im kommenden September zum ersten Mal seit der Saison 2021/22 wieder im DFB-Pokal an. Damals unterlag Wehen Wiesbaden gegen den BVB mit 0:3. Als Zweitligist sind die Wiesbadener in dieser Saison automatisch für die erste Pokalrunde qualifiziert. Wie schlägt sich der Zweitligaaufsteiger gegen RB Leipzig?

© getty RB Leipzig muss in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SV Wehen Wiesbaden antreten.

SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig, DFB-Pokal 1. Runde: Termin, Datum, Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig, DFB-Pokal 1. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig ist eine von vier Partien der 1. DFB-Pokalrunde, die live und in voller Länge im Free-TV übertragen werden. Die ARD zeichnet am 27. September für die Übertragung des Pokalspiels zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Partie zudem im kostenlosen Livestream. Den Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Für die Übertragung des Pokalspiels zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig ist Sky zuständig. Sky zeigt das Duell zum einem live und vollumfänglich im TV oder im Livestream in der Sky-Go-App und auf WOW.

© getty Wie schlägt sich das Team von Markus Kauczinski gegen den Titelverteidiger?

SV Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig, DFB-Pokal 1. Runde: Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Pokalbegegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

DFB-Pokal, 1. Runde: Termine, Datum, Spiele