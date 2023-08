Schalke 04 gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Pokalduell heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 11. August, beginnt die 1. Runde der DFB-Pokalsaison 2023/24. Eintracht Braunschweig trifft am Abend um 20.45 Uhr auf Schalke 04. Die Pokalpartie findet im Eintracht-Stadion in Braunschweig statt.

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 ist ein reines Zweitligaduell. Beide Teams befinden sich daher schon seit zwei Wochen im Wettkampfmodus. Schalke 04 traf zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga auf den HSV. Das furiose Spiel verlor das Team von Thomas Reis mit 3:5. Am vergangenen Wochenende gewann Schalke 04 dagegen mit 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auch Eintracht Braunschweig musste am 1. Spieltag der Saison eine Niederlage einstecken. Mit 0:1 unterlag der heutige Gastgeber Holstein Kiel. Am 2. Spieltag folgte eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Wie schlägt sich das Team von Jens Härtel heute gegen Schalke 04 und welche Mannschaft zieht in die 2. Runde des DFB-Pokals ein?

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Decarli, Behrendt, Kijewski - Marx, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, Ujah, K. Endo

R. Hoffmann - Decarli, Behrendt, Kijewski - Marx, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, Ujah, K. Endo Schalke 04: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Matriciani - Schallenberg - Seguin, Tempelmann - Lasme, Terodde, Karaman

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Das Pokalduell zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 zeigt das ZDF am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Kommentiert wird die Partie von Martin Schneider, Jochen Breyer ist für das ZDF als Moderator im Einsatz.

Das ZDF zeigt die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 zudem im Livestream. Den kostenpflichtigen Livestream des ZDF findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Für die Pay-TV-Übertragung des DFB-Pokalduells am Abend zeigt sich Sky zuständig. Sky hält die Übertragungsrechte an sämtlichen Pokalspielen in dieser Saison. Im TV seht Ihr das Pokalspiel heute live und vollumfänglich auf Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 1 (HD) und auf Sky Sport Mix. Als Kommentator der Partie fungiert Kai Dittmann. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell zudem im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Duell: Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 Datum: 11. August

11. August Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Eintracht-Staadion, Braunschweig

Eintracht-Staadion, Braunschweig Übertragung im TV: Sky, ZDF

Übertragung im Livestream: Sky Go, Wow, zdf.de, ZDF-Mediathek

Liveticker: SPOX

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Das DFB-Pokalduell zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

