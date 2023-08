Zum Abschluss des Samstags kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern. Wir tickern die Begegnung hier live mit!

Kann der FC Schalke die Auftaktniederlage gegen den Hamburger SV ausbügeln? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Traditionsvereine sind relativ vergleichbar in die aktuelle Saison gestartet: Beide verloren Ihre erste Partie, beide mussten sich einem Hamburger Verein geschlagen geben. Die Knappen sind in einem torreichen Duell am Ende 3:5 gegen den HSV untergegangen, der FCK war dem FC St. Pauli unterlegen (1:2). Welches Team die Wende schafft? Kurz vor Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Schalke-Fans dürfen sich auf das erste Heimspiel der Saison freuen, gespielt wird nämlich heute in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Ab 20.30 Uhr rollt dort der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern.

© getty Der FC Schalke hat ein 3:5 gegen den HSV wiedergutzumachen.

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Gleich drei Optionen habt Ihr, wenn Ihr Schalke vs. Lautern heute live sehen möchtet. Die Gratisvariante bietet Sport1, wo es im TV und im Livestream auf sport1.de ab 19.30 Uhr mit den Vorberichten losgeht.

Darüber hinaus zeigt auch Sky das Spiel in voller Länge, der Sender ist schließlich bei allen Partien der 2. Bundesliga dabei. Hier sind die Vorberichte etwas knapper gehalten, sie beginnen um 20 Uhr. Kommentator ist Stefan Hempel. Online gibt es das Ganze wie gewohnt via SkyGo oder WOW.

Zu guter Letzt kann man die Sky-Sendung auch ohne Abo empfangen, wenn man zu OneFootball greift. Dort kann man das Spiel gegen eine einmalige Gebühr buchen.

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04 : M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Ouedraogo - Karaman, Terodde, T. Mohr

: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Ouedraogo - Karaman, Terodde, T. Mohr 1. FC Kaiserslautern: Luthe - Elvedi, Niehues, Tomiak - J. Zimmer, Raschl, Ritter, Puchacz - Opoku, Redondo - Boyd

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Rang Team Spiele. S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Fürth 1 1-0-0 5:0 5 3 2 HSV 1 1-0-0 5:3 2 3 3 Rostock 1 1-0-0 2:0 2 3 4 Karlsruhe 1 1-0-0 3:2 1 3 5 St. Pauli 1 1-0-0 2:1 1 3 6 Düsseldorf 1 1-0-0 1:0 1 3 Kiel 1 1-0-0 1:0 1 3 8 Elversberg (N) 1 0-1-0 2:2 0 1 Hannover 1 0-1-0 2:2 0 1 10 Magdeburg 1 0-1-0 1:1 0 1 Wiesbaden (N) 1 0-1-0 1:1 0 1 12 Osnabrück (N) 1 0-0-1 2:3 -1 0 13 K'lautern 1 0-0-1 1:2 -1 0 14 Hertha (A) 1 0-0-1 0:1 -1 0 Braunschweig 1 0-0-1 0:1 -1 0 16 Schalke (A) 1 0-0-1 3:5 -2 0 17 Nürnberg 1 0-0-1 0:2 -2 0 18 Paderborn 1 0-0-1 0:5 -5 0