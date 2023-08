Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die erste Runde des DFB-Pokals geht weiter! Am Samstagabend stehen sich die Arminia Bielefeld und der VfL Bochum gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der DFB-Pokal gehört zu den beliebtesten Wettbewerben im deutschen Fußball. Das liegt nicht zuletzt an den vielen kleinen Vereinen, die hier einmal im Jahr die Chance haben, sich auf der ganz großen Bühne gegen Profivereine zu beweisen.

Dabei kommt es immer wieder zur Neuauflage der Geschichte "David gegen Goliath". Fußballfans erinnern sich beispielsweise an den spektakulären 4:3-Sieg des SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen im vergangenen Jahr.

Auch wenn der Spieß historisch gesehen umgedreht werden könnte, liegt die Außenseiterrolle in der heutigen Begegnung zwischen Bielefeld und Bochum bei den Ostwestfalen. Die Arminen verloren am vergangenen Wochenende auch ihr Auftaktspiel in der dritten Liga gegen Dynamo Dresden mit 1:3.

© getty Trainer Thomas Letsch hat den VfL Bochum in der vergangenen Saison vor dem Abstieg aus der Bundesliga gerettet.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, DFB-Pokal: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 1. Runde

1. Runde Datum: Samstag, 12. August

Samstag, 12. August Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Spielort: Schüco-Arena in Bielefeld

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Das Pokalspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum wird heute exklusiv vom Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Wer das Spiel im TV oder Livestream verfolgen will, benötigt die entsprechenden Abonnements. Alle Infos dazu gibt's im Folgenden.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im TV

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird das Duell nicht zu sehen sein. Stattdessen benötigt ihr das so genannte Sky Sport Paket. Hier enthalten sind alle Spiele des DFB-Pokals sowie der Sky Q-Receiver, der die gebuchten Inhalte auf Euer TV-Gerät bringt. Der Preis beläuft sich auf 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier gibt's weitere Infos.

Die Übertragung der Partie wird schließlich auf dem Kanal Sky Sport 3 stattfinden. Den Beginn der Ausstrahlung hat Sky auf 17.50 Uhr terminiert. Als Kommentator ist Jogi Hebel im Einsatz.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Livestream

Wer sich das Match dagegen im Stream anschauen möchte, hat sogar zwei Optionen. Das oben erwähnte Sky Sport Paket kommt nämlich auch mit einem Zugang zur Plattform Sky Go. Alle Inhalte, die Ihr gebucht habt, könnt Ihr darüber auch im Stream verfolgen.

Alternativ hat Sky vor einigen Jahren die Plattform Wow (ehemals SkyTicket) ins Leben gerufen. Hier bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportübertragungen, die im Zuständigkeitsbereich von Sky liegen. Ein Abonnement kostet derzeit 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Näheres dazu erfahrt Ihr hier.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Ihr habt kein Pay-TV-Abo, wollt das Duell aber trotzdem live verfolgen? Dann können wir Euch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Im Minutentakt liefern wir Euch hier alle Entwicklungen zum Spiel in Textform.

Hier geht's zum Liveticker

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum heute live: Die Termine im DFB-Pokal

1. Runde: 11. bis 14. August und 26./27. September 2023

11. bis 14. August und 26./27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5. und 6. Dezember 2023

5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024

30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2. und 3. April 2024

2. und 3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Das könnte Sie auch interessieren: "DFB-Pokal, 1. Runde: Termine, Datum, Zeitplan, Spiele, Übertragung im TV und Livestream"