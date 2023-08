DFB-Pokal, 1. Runde: Termine, Datum, Zeitplan, Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Die 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 steht endlich vor der Tür. Welche Spiele stattfinden, wie der Zeitplan aussieht und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier!

Ein bisschen darf sich RB Leipzig noch auf dem Finalerfolg über Eintracht Frankfurt ausruhen, ab dem 11. August wird dann auch schon wieder ein neuer Pokalsieger gesucht. Insgesamt 32 Begegnungen stehen in der ersten Runde auf dem Plan.

Der Großteil davon wird Mitte August stattfinden, zwei Ausnahmen gibt es allerdings: Die Partien des FC Bayern München und von RB Leipzig werden jeweils erst Ende September ausgetragen. Grund dafür ist, dass München als Meister und Leipzig als Pokalsieger am 12. August im Supercup aufeinandertreffen.

Hier könnt Ihr Euch einen Überblick aller Duelle verschaffen:

DFB-Pokal, 1. Runde: Termine, Datum, Spiele

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 11.08.2023 18 Uhr SV Sandhausen Hannover 96 Freitag, 11.08.2023 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC Freitag, 11.08.2023 18 Uhr TuS Bersenbrück Borussia Mönchengladbach Freitag, 11.08.2023 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 Samstag, 12.08.2023 13 Uhr TSG Balingen VfB Stuttgart Samstag, 12.08.2023 13 Uhr FC Carl Zeiss Jena Hertha BSC Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Atlas Delmenhorst FC St. Pauli Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Oberneuland 1. FC Nürnberg Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Borussia Dortmund Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Viktoria Köln Werder Bremen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Teutonia 05 Ottensen Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Gütersloh Holstein Kiel Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Hallescher FC SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.08.2023 18 Uhr SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rostocker FC 1895 1. FC Heidenheim Sonntag, 13.08.2023 13 Uhr Rot-Weiss Essen Hamburger SV Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FV Illertissen Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr TuS Makkabi Berlin VfL Wolfsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr FC Rot-Weiß Koblenz 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SpVgg Unterhaching FC Augsburg Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr 1. FC Lok Leipzig Eintracht Frankfurt Sonntag, 13.08.2023 15.30 Uhr SV Oberachern SC Freiburg Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr Energie Cottbus SC Paderborn 07 Sonntag, 13.08.2023 18 Uhr FC-Astoria Walldorf 1. FC Union Berlin Sonntag, 13.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FSV Frankfurt Hansa Rostock Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Montag, 14.08.2023

18:00 Uhr 18 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Montag, 14.08.2023 18 Uhr VfB Lübeck TSG Hoffenheim Montag, 14.08.2023 20.45 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Köln Dienstag, 26.09.2023 20.45 Uhr Preußen Münster Bayern München Mittwoch, 27.09.2023 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden RB Leipzig

© getty Der Kampf um den DFB-Pokal beginnt am 11. August.

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung im TV und Livestream

An der Verteilung der Übertragungsrechte hat sich im Vergleich zur Vorsaison nichts verändert. Bedeutet: Sky wird sämtliche Partien live und in voller Länge zeigen, 15 ausgewählte Spiele werden im Laufe des Turniers auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt. In der ersten Runde laufen insgesamt vier Partien im Free-TV.

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die ARD hat sich die Rechte für die Spiele VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln am 14. August um 20.45 Uhr und Wehen Wiesbaden vs. RB Leipzig am 27. September um 20.45 Uhr gesichert. Wie gewohnt bietet der Sender nicht nur eine kostenfreie Übertragung im TV an, sondern auch einen gratis Livestream.

Im ZDF geht es sogar noch früher rund, es zeigt bereits am ersten Tag, dem 11. August, ab 20.45 Uhr das zweitligainterne Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Darüber hinaus gibt's hier ebenfalls ein Septemberspiel, und zwar das zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München. Auch hier könnt Ihr zwischen Free-TV und Livestream wählen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung im Pay-TV und Livestream

Alle 32 Paarungen gibt's nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat mit WOW ebenfalls eine Streamingplattform, allerdings ist diese nur über ein Abo verfügbar.

DFB-Pokal, 1. Runde: Liveticker von SPOX

Bei SPOX bleibt Ihr in Sachen DFB-Pokal ebenfalls nicht auf dem Trockenen sitzen, wir tickern die erste Runde live mit. Klickt Euch am jeweiligen Tag einfach in unseren Liveticker-Kalender, dort werdet Ihr auf jeden Fall fündig.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal 2023/24: Zeitplan

1. Runde: 11. bis 14. August 2023; 27. September 2023

11. bis 14. August 2023; 27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: ab 30. Januar 2024

ab 30. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde: Die Pokalsieger der vergangenen 10 Jahre