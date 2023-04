Das letzte Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokals hat es richtig in sich, RB Leipzig trifft zuhause auf den BVB. Wer das Ganze im TV und Livestream überträgt? Das erfahrt Ihr hier!

Das Topspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals steigt in Leipzig. Die Bullen empfangen die Borussia wie gewohnt in der Red Bull Arena, los geht es dort am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr

Noch Anfang März standen sich die beiden Vereine das letzte Mal gegenüber. In der Bundesliga gewann Dortmund zuhause 2:1 - dafür ging das Hinspiel mit 3:0 deutlich an die Leipziger. Zuletzt mussten beide Klubs Niederlagen hinnehmen, der BVB ein 2:4 gegen den FC Bayern, die Sachsen ein 0:3 gegen Mainz 05.

Nun bleibt vor allem zu klären, wer den Kracher zwischen RBL und dem BVB heute im TV und Livestream zeigt. Im Folgenden klären wir Euch auf.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Leipzig vs. Dortmund wird heute vollkommen gratis im TV übertragen, und zwar vom ZDF. Ab 20.15 Uhr begrüßt Euch dort folgendes Team:

Experte: Per Mertesacker

Moderation: Sven Voss

Kommentatorin: Claudia Neumann

Wie man es vom öffentlich-rechtlichen Sender gewohnt ist, gibt es auch einen Livestream der Übertragung. Dieser ist ebenfalls kostenfrei, klickt Euch einfach in die ZDF-Mediathek.

© getty In der Liga hat der BVB zuletzt 2:1 gegen Leipzig gewonnen.

Die Hauptanlaufstelle für den DFB-Pokal ist Sky. Wählen könnt Ihr beim Pay-TV-Sender zwischen Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport UHD. Am Kommentatorenmikro sitzt Wolff Fuss.

Auch hier wird ein Stream zur Verfügung gestellt, bei Sky habt Ihr zwei Optionen: SkyGo und WOW . Beide sind aber mit Gebühren verbunden.

RB Leipzig vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal Viertelfinale heute live im Liveticker

Auch bei SPOX müsst Ihr kein Pokalspiel verpassen! Wir tickern alle Duelle live mit:

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen RB Leipzig und dem BVB.

DFB-Pokal, RB Leipzig vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Silva, Werner

Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Silva, Werner BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Malen, Brandt - Moukoko

