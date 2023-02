DFB-Pokal: Die Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Erfahrt, wo Ihr die Live-Übertragung der DFB-Pokal-Auslosung für das Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt. Lest auch, welche Mannschaften im Viertelfinale stehen und wann die Spiele stattfinden.

DFB-Pokal: Die Auslosung für das Viertelfinale - Live-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Die DFB-Pokal Saison 2022/23 geht in die nächste heiße Phase. Das Achtelfinale ist gespielt und nur noch acht Teams sind übrig. SPOX versorgt Euch mit Informationen, wo ihr die Auslosung zum Viertelfinale im DFB Pokal live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt. Nachdem sich bereits die Spitzengruppe um den FC Bayern München, Union Berlin, Freiburg, RB Leipzig und Frankfurt qualifiziert haben, konnte sich am vergangen Mittwoch auch der BVB gegen Bochum als letztes Team für das Viertelfinale qualifizieren.

DFB-Pokal, die Auslosung für das Viertelfinale: Wo und wann findet die Ziehung statt?

So geht die Auslosung vonstatten: Am heutigen Mittwoch, den 15. Februar 2023, wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund um 18.00 Uhr die Bestimmung der Viertelfinals stattfinden. Fans können die Ziehung im Fernsehen, im Livestream und im Liveticker verfolgen. In diesem Artikel erfährst du alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

DFB-Pokal, die Auslosung für das Viertelfinale - Live-Übertragung im TV : Wo wird die Auslosung übertragen?

Die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals wird live im Free-TV auf ARD ausgestrahlt. Das bedeutet ihr könnt die Ziehung wie gewohnt in der Sportschau ansehen. Die Sendung beginnt um 18.00 Uhr und wird von Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Thomas Broich präsentiert. Die beiden werden die Zuschauer durch die Ziehung führen und alle Paarungen für das Viertelfinale bekannt geben.

DFB-Pokal, die Auslosung für das Viertelfinale - im Livestream : Wo kann ich die Auslosung online sehen?

Aber das ist noch längst nicht alles. Wer die Auslosung lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dies auf sportschau.de und im ARD-Player tun. Die Übertragung beginnt um 18.00 Uhr und ist kostenlos zugänglich. Auch auf dem YouTube-Kanal der Sportschau wird die Auslosung im Livestream zu sehen sein.

Zum Stream gelangt ihr entweder direkt über diesen Link oder über die ARD-

App.

DFB-Pokal, Übertragung heute: Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Auslosung im Free-TV oder im Livestream zu verfolgen, kann sich auf SPOX im Liveticker über die

aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Der Liveticker startet um 18.00 Uhr und liefert alle wichtigen Informationen zur Auslosung.

DFB-Pokal Viertelfinale: Wann finden die Spiele statt?

Während die Achtelfinalpartien über mehrere Wochen ausgetragen wurden, finden die nächsten Runden wie gewöhnlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Am 4. Und 5. April ist es dann soweit. Im Anschluss geht es für die Sieger des Viertelfinals am 2. und 3. Mai um den Einzug ins Finale, welches am 3. Juni wie gewohnt im Berliner Olympiastation stattfindet.

DFB-Pokal Viertelfinale: Diese Mannschaften sind dabei

VfB Stuttgart

1. FC Union Berlin

RB Leipzig

FC Bayern München

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

1. FC Nürnberg

Borussia Dortmund

DFB-Pokal Viertelfinale: Wer überträgt den Pokalwettbewerb?

Heutzutage noch bei den ganzen verschiedenen Anbietern den Überblick zu halten, wer welchen Wettbewerb oder gar Spiel zeigt, ist nicht so einfach. Darum klären wir Euch etwas auf:

Hauptverantwortlich für die Übertragung des DFB-Pokals ist der Bezahlsender Sky. Dieser zeigt alle 63 Spiele live und in voller Länge in seinem Pay-TV-Programm. Wie der Begriff des Bezahlsenders aber schon vermuten lässt, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Die genauen Kosten könnt Ihr hier nochmal genauer nachlesen.

Insgesamt fünfzehn Partien werden von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF gezeigt. Welches Viertelfinale davon betroffen sein wird, steht noch nicht fest. Sobald dies aber feststeht, werdet Ihr es hier bei SPOX erfahren.

DFB Pokal 2022/2023: Die Termine und Prämien im Überblick

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in dieser Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Wir zeigen euch, was es für die Klubs je Runde zu erspielen gibt.