Die Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte, was bedeutet, dass es bald endlich wieder mit Klubfußball weitergeht. Unter anderem auf dem Plan: das Achtelfinale des DFB-Pokals. Welche Spiele anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät SPOX.

Nicht mehr allzu lange müssen wir warten, bis es im DFB-Pokal der Saison 2022/23 weitergeht, zwischen dem 31. Januar und 8. Februar 2023 kämpfen die 16 verbliebenen Teams im Achtelfinale um den Einzug in die nächste Runde. Eigentlich hätten die Duelle bereits im Dezember stattfinden sollen, wegen der WM in Katar wurden sie allerdings verschoben.

Die Paarungen wurden bereits im vergangenen Oktober ausgelost, es erwarten uns einige Bundesliga-Duelle. Welche das sind, erfahrt Ihr in der folgenden Tabelle, im Anschluss klären wir Euch außerdem über die Verteilung der Übertragungsrechte im TV und Livestream auf.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 31. Januar 2023 18 Uhr SC Paderborn VfB Stuttgart 31. Januar 2023 20.45 Uhr Union Berlin VfL Wolfsburg 1. Februar 2023 18 Uhr RB Leipzig TSG Hoffenheim 1. Februar 2023 20.45 Uhr Mainz 05 FC Bayern München 7. Februar 2023 18 Uhr SV Sandhausen SC Freiburg 7. Februar 2023 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt SV Darmstadt 8. Februar 2023 18 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 8. Februar 2023 20.45 Uhr VfL Bochum Borussia Dortmund

© getty Der FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Mainz 05.

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Wenn Ihr in dieser Saison Pokalfußball sehen möchtet, habt Ihr dazu grundsätzlich drei Möglichkeiten: Sky, ARD und ZDF. Hier gibt's einen kleinen Überblick, wie die Rechte im Achtelfinale aufgeteilt sind.

Die ganz simple Lösung, eine Begegnung zu sehen, ist Sky. Der Pay-TV-Sender hat nämlich alle Spiele des DFB-Pokals im Programm. Dabei könnt Ihr entweder im TV einschalten, oder aber im Livestream via Sky-Go oder WOW. Wie gewohnt sind diese Optionen aber kostenpflichtig.

Drei Spiele könnt Ihr allerdings auch ohne Sky-Abo sehen, nämlich in der ARD bzw. dem ZDF. Die ARD hat in der Runde der letzten 16 gleich zwei Partien im Programm: Mainz 05 vs. FC Bayern München am 1. Februar, sowie Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt am 7. Februar. In beiden Fällen könnt Ihr zwischen der Ausstrahlung im TV und im Livestream wählen. Das ZDF zeichnet für das Ruhrpott-Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund verantwortlich, auch hier gibt es einen Livestream über die Mediathek.

DFB-Pokal, Übertragung Achtelfinale: Die Spiele im Liveticker

Natürlich halten wir Euch auch bei SPOX immer auf dem aktuellen Stand, was die Achtelfinalpartien angeht - wir tickern nämlich alle Spiele live mit. Schaut einfach mal in unserem Liveticker-Kalender vorbei, dort findet Ihr immer unser tagesaktuelles Programm.

© getty Das Spiel des amtierenden Pokalsiegers RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen.

DFB-Pokal 2022/23, Achtelfinale: Die DFB-Pokalsaison im Überblick

1. Runde : 29. Juli - 1. August und 30./31. August

: 29. Juli - 1. August und 30./31. August 2. Runde : 18./19. Oktober

: 18./19. Oktober Achtelfinale : 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar

: Viertelfinale : 4./5. April

: 4./5. April Halbfinale : 2./3. Mai

: 2./3. Mai Finale: 3. Juni

