VfB Lübeck vs. Hansa Rostock, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Seit gestern geht es wieder im DFB-Pokal zur Sache, heute empfängt der VfB Lübeck in der 1. Runde Hansa Rostock. Ihr fragt Euch, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Dieser Artikel klärt auf.

Regionalliga trifft auf 2. Bundesliga. Zum Start der Pokalsaison heißt der VfB Lübeck am heutigen Samstag in der heimischen Lohmühle Hansa Rostock willkommen. Knapp 18000 Fans werden sich dort einfinden, los geht es um 15.31 Uhr.

Ihr möchtet die 1. Runde des DFB-Pokals heute live im TV und Livestream sehen? Hier verraten wir Euch, wo das Duell von Lübeck und Rostock übertragen wird.

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren TV wird die Begegnung zwischen Lübeck und Rostock leider nicht zu sehen sein, das Spiel gehört nämlich nicht zu den 15 Spielen, die sich die ARD und das ZDF gesichert haben. Die Rechte an allen Pokalspielen besitzt auch in dieser Saison wieder Sky. Hier könnt Ihr 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 15.00 Uhr, zur Fernbedienung greifen, auf Sky Sport 9 HD kommentiert dann Christian Strassburger für Euch.

Zwei Livestream-Optionen hat Sky darüber hinaus im Petto: SkyGo und WOW (ehemals SkyTicket). Wenn Ihr schon ein Sportpaket besitzt, ist erstere App mehrkostenfrei.

Wenn Ihr Euch nicht extra ein Abo holen wollt, aber trotzdem am Geschehen interessiert seid, schaut doch einfach bei DAZN vorbei. Hier gibt es alle Highlights jeweils ab Mitternacht.

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Ihr möchtet das Spiel lieber nebenbei im Liveticker verfolgen? Wir versorgen Euch mit ständigen Updates zum Spielverlauf.

Hier geht es zum Liveticker der Partie VfB Lübeck vs. Hansa Rostock.

DFB-Pokal, 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen vom VfB Lübeck und Hansa Rostock

VfB Lübeck: Gründemann - Kölle, Grupe, Löhden, Rüdiger - Egerer - Boland, Gözüsirin - Hauptmann, Farrona Pulido - F. Drinkuth

Hansa Rostock: Kolke - Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart, Rhein, Dressel, Ingelsson, Ananou - Pröger, Verhoek

DFB-Pokal, 1. Runde: VfB Lübeck vs. Hansa Rostock - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Partie: VfB Lübeck vs. Hansa Rostock

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock Datum: 30.07.2022

30.07.2022 Anstoß: 15.31 Uhr

15.31 Uhr Austragungsort: Stadion Lohmühle, Lübeck

Stadion Lohmühle, Lübeck Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

DFB-Pokal 2022/23: Alle Duelle in der 1. Runde