Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden und der VfB Stuttgart nehmen es heute in der 1. Runde im DFB-Pokal miteinander auf. So lässt sich das Aufeinandertreffen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Auftakt zum DFB-Pokal der Saison 2022/23! Am heutigen Freitag, den 30. Juli eröffnen drei Parallelspiele ab 18 Uhr den Wettbewerb, der am 3. Juni 2023 im Finale im Berliner Olympiastadion gipfelt. Die neue Spielzeit beginnt bereits etwas früher als üblich, weil der Vereinsfußball bekanntermaßen dieses Jahr von der Weltmeisterschaft in Katar unterbrochen wird. Das Turnier wird vom 21. November bis 18. Dezember ausgerichtet.

Eine der drei Begegnungen zum unmittelbaren Start: Dynamo Dresden hat den VfB Stuttgart zu Gast bei sich im Rudolf-Harbig-Stadion. Während die Dresdner in der Relegation am 1. FC Kaiserslautern scheiterten und den Gang in die 3. Liga antreten mussten, konnten sich die Schwaben in der Bundesliga am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern.

So ist es nun ein Aufeinandertreffen zwischen einem Drittligisten und einem Erstliga-Klub. Ob das in diesem Duell eine Rolle spielen wird oder der Pokal mal wieder eine Überraschung - in dem Fall ein Weiterkommen von Dynamo - bereithält?

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal: SPOX verrät, ob und wie man das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben kann.

© getty Die begehrte Trophäe im DFB-Pokal.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Das Kräftemessen zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart wird man sich heute live im TV und Livestream anschauen können. Allerdings besteht nirgends die Möglichkeit, im frei empfangbaren Fernsehen zu der Partie einzuschalten. In der ARD und im ZDF werden zwar vier Begegnungen der ersten Pokal-Runde live ausgestrahlt, das Spiel zwischen Dresden und Stuttgart gehört aber eben nicht dazu.

Zu bedeuten hat das wiederum jedoch nicht, dass es ansonsten auch keinerlei andere Chance gibt, das Duell zu sehen - außer natürlich im Stadion selbst. Die Lösung ist der Pay-TV-Sender Sky, der die Rechte an der Ausstrahlung des kompletten DFB-Pokal hält und daher natürlich auch zu Dresden gegen Stuttgart auf Sendung geht.

Eine Übertragung wird auf Sky Sport 3 HD geboten, durch das Spiel führt Kai Dittmann als Kommentator. Mit Sky Go und WOW, das vorher Sky Ticket hieß, steht Euch die Option zur Verfügung, das Programm von Sky auch via Livestream abzurufen.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr wollt auch keines haben? Dann klickt Euch zum Start im DFB-Pokal heute bei SPOX rein und verpasst nichts.

Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Begegnung: Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Datum: 29. Juli 2022

29. Juli 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal 2022/23: Alle Duelle in der 1. Runde