Ende Juli sowie Anfang und Ende August findet die 1. Runde im DFB-Pokal statt. Welche Spiele werden dabei live im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen? SPOX verrät das in diesem Artikel.

Die Saison 2021/22 ist inzwischen beendet. Wann beginnt die Spielzeit 2022/23? In der Bundesliga fällt der Startschuss am 5. August mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Eröffnet wird das neue Pflichtspiel-Jahr aber bereits eine Woche zuvor vom DFB-Pokal.

Los geht es in dem Wettbewerb mit der ersten Runde schon am 29. Juli. Ebenso wie die Ansetzung der höchsten deutschen Spielklasse hat dieser frühere Termin mit der Weltmeisterschaft zu tun, die vom 21. November bis 18. Dezember ausgetragen und den Vereinsfußball daher unterbrechen wird.

Bis zum 1. August stehen insgesamt 30 Begegnungen auf dem Programm, am 30. und 31. August dann die übrigen zwei mit Beteiligung von RB Leipzig und Bayern. Der Pokalsieger und der Meister bestreiten am 30. Juli den Supercup, holen ihre Erstrundenpartien daher einen Monat später nach.

Hier erfahrt Ihr, welche DFB-Pokal-Spiele der 1. Runde live im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen werden.

DFB-Pokal 2022, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt

Wer den DFB-Pokal live verfolgen möchte, muss sich im Vorfeld in aller Regel danach erkundigen, wo nun das jeweilige Spiel im TV und Livestream gezeigt wird. Läuft es nur im Pay-TV? Läuft es auch im Free-TV?

DFB-Pokal 2022, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV gezeigt

Was die erste Runde der neuen Pokal-Saison betrifft, steht bereits fest: Vier Partien kann man sich im frei empfangbaren Fernsehen anschauen. Am 29. Juli wird das Aufeindertreffen zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund im ZDF ausgestrahlt, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Drei Tage später, am 1. August, zeigt die ARD wiederum das Gastspiel von Europa-League-Triumphator Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg (ab 20.45 Uhr).

Zudem werden die schon erwähnten Nachholspiele kostenlos zu sehen sein: Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig am 30. August im ZDF, Viktoria Köln gegen Bayern München am 31. August in der ARD. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. Alle anderen Begegnungen werden ausschließlich im Pay-TV bei Sky gezeigt.

DFB-Pokal 2022, 1. Runde: Diese Spiele werden live im kostenlosen Livestream gezeigt

Unverändert verhält es sich, was die Übertragung aller Partien im Livestream angeht. Jede einzelne Partie bekommt Ihr im kostenpflichtigen Livestream bei Sky Go und Sky Ticket (neuerdings WOW) zu sehen. Die Spiele, die parallel ebenso im Free-TV gezeigt werden, lassen sich dann wiederum auch im kostenlosen Livestream auf ard.de und zdf.de verfolgen.

DFB-Pokal 2022: Alle Begegnungen in der 1. Runde

Team 1 Team 2 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Nürnberg TSG Neustrelitz Karlsruher SC Dynamo Dresden VfB Stuttgart 1860 München Borussia Dortmund FC Viktoria 1899 Berlin VfL Bochum SV Straelen FC St. Pauli Jahn Regensburg 1. FC Köln VfB Lübeck Hansa Rostock SV Elversberg Bayer Leverkusen FC Einheit Wernigerode SC Paderborn FV Illertissen 1. FC Heidenheim SpVgg Bayreuth Hamburger SV Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf Carl Zeiss Jena VfL Wolfsburg Stuttgarter Kickers Greuther Fürth BSV SW Rehden SV Sandhausen Bremer SV FC Schalke 04 FV Engers Arminia Bielefeld TSV Schott Mainz Hannover 96 SV Rödinghausen TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg SV Oberachern Borussia Mönchengladbach BW Lohne FC Augsburg Eintracht Braunschweig Hertha BSC SV Waldhof Mannheim Holstein Kiel Erzgebirge Aue FSV Mainz 05 Chemnitzer FC Union Berlin FC Ingolstadt SV Darmstadt 98 Energie Cottbus Werder Bremen 1. FC Magdeburg Eintracht Frankfurt Teutonia Ottensen RB Leipzig FC Viktoria Köln FC Bayern München

DFB-Pokal: RB Leipzig ist Titelverteidiger

RB Leipzig geht als Titelverteidiger in die Pokal-Saison 2022/23. Die Sachsen haben im Mai das Finale gegen den SC Freiburg für sich entschieden (1:1 n. V., 4:2 i. E.), in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte damit ihren ersten Titel überhaupt eingefahren.

© getty Auf ein Neues: Wer löst in der nächsten Saison RB Leipzig als Pokalsieger ab?

DFB-Pokal: Terminplan