In dieser Woche geht das Viertelfinale des DFB-Pokals los. Wir zeigen Euch, wie Ihr die vier Partien live verfolgen und welche davon Ihr im TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Acht Mannschaften sind noch im DFB-Pokal mit dabei - die vier Bundesligisten 1. FC Union Berlin, RB Leipzig, SC Freiburg und der VfL Bochum sowie die vier Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96. Diese acht Mannschaften bestreiten in dieser Woche das Viertelfinale.

Am Dienstag, den 1. März, eröffnen Union Berlin und der FC St. Pauli um 20.45 Uhr die Runde der letzten Acht. Die übrigen drei Begegnungen - Hamburger SV vs. Karlsruher SC (Anpfiff: 18.30 Uhr), Hannover 96 vs. RB Leipzig (Anpfiff: 18.30 Uhr) und VfL Bochum vs. SC Freiburg (Anpfiff: 20.45 Uhr) - steigen am Tag darauf, am Mittwoch, den 2. März.

DFB-Pokal, Viertelfinale live im Free-TV? Diese Spiele werden im TV und kostenlosen Livestream gezeigt

Drei der vier Viertelfinalpartien werden morgen und übermorgen im Free-TV gezeigt. Sport1 überträgt am Mittwoch Hannover 96 gegen RB Leipzig live und in voller Länge. Darüber hinaus bietet der Sportsender auch einen kostenlosen Livestream an. Markus Höhner und Jochen Stutzky kümmern sich dabei um den Kommentar.

Zwei weitere Pokalduelle zeigt die ARD im Free-TV und auf Sportschau.de im kostenlosen Livestream - am Dienstag Union Berlin gegen St. Pauli, am Mittwoch VfL Bochum gegen den SC Freiburg.

Außerdem besitzt auch Sky die Übertragungsrechte am DFB-Pokal. Beim Pay-TV-Sender seht Ihr alle vier Partien. Auf Sky Sport 1 (HD) wird zudem am Mittwoch eine Konferenz angeboten. Im Livestream von Sky könnt Ihr ebenfalls alle Spiele live verfolgen. Dafür braucht Ihr lediglich ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Eine weitere Möglichkeit, das Viertelfinale zu sehen, bietet OneFootball an. Diesbezüglich braucht Ihr hingegen kein Abo und Ihr müsst Euch auch nicht langfristig binden. Ihr zahlt nämlich einzeln für die Spiele. Die Kosten betragen 3,99 Euro je Spiel.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Von den übriggebliebenen acht Mannschaften zählt RB Leipzig zu den heißesten Anwärtern auf den DFB-Pokalsieg. Nachdem der FC Bayern München und der Vorjahressieger Borussia Dortmund bereits ausgeschieden sind, ist für die Roten Bullen der Weg frei für Vereinstitel Nummer eins.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 1. März 20.45 Uhr Union Berlin FC St. Pauli Sky, ARD, OneFootball Mittwoch, 2. März 18.30 Uhr Hamburger SV Karlsruher SC Sky, OneFootball Mittwoch, 2. März 18.30 Uhr Hannover 96 RB Leipzig Sky, OneFootball, Sport1 Mittwoch, 2. März 20.45 Uhr VfL Bochum SC Freiburg Sky, ARD, OneFootball

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Liveticker

Außerdem könnt Ihr bei SPOX alle Duelle im Liveticker verfolgen. Tore, Verlängerungen, Elfmeterschießen - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

© getty RB Leipzig hat den ersten Titel der Vereinsgeschichte im Visier.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre