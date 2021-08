Im DFB-Pokal treffen heute die Sportfreunde Lotte und der Karlsruher SC aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie der ersten Runde im Liveticker verfolgen.

Der Karlsruher SC trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auf den Regionalligisten VfL Sportfreunde Lotte. In der Liga läuft im Moment alles reibungslos für den KSC, weshalb es an Selbstvertrauen heute nicht mangeln wird. Doch im Pokal gibt es bekanntermaßen häufig Überraschungen. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Zweitligasaison hätte für den KSC nicht besser losgehen können. Zwei Siege nach zwei Spielen bedeutet bereits früh die Tabellenführung. Der VfL Sportfreunde Lotte auf der anderen Seite hat noch kein Spiel in der Regionalliga West bestritten.

Vor Beginn: Die Partie beginnt um 18.30 Uhr und wird im Sportpark am Lotter Kreuz in Lotte ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal. In der ersten Runde stehen sich der VfL Sportfreunde Lotte und der Karlsruher SC gegenüber.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream

Bei Sky läuft die Begegnung ab 18 Uhr auf dem Kanal Sky Sport 4 HD. Sven Schröter übernimmt für die Partie die Rolle des Kommentatoren. Wer zudem auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann bei Sky Sport 1 HD die Konferenz aufrufen.

Mit dem SkyGo-Abonnement könnt Ihr Euch darüber hinaus Zugriff auf den Livestream von Sky verschaffen. Die, die nicht Kunden bei Sky sind, können mit dem SkyTicket den Stream freischalten.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Sportfreunde Lotte: Peitzmeier - T. Richter, Fionouke, Allmeroth, Sansar - Amer, Ti. Brauer, Han, Terzi - Andzouana, Aydinel

Karlsruher SC: Gersbeck - S. Jung, Bormuth, Kobald, Thiede - Wanitzek, Gondorf, Choi - Kaufmann, P. Hofmann, Cueto