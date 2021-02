VfL Wolfsburg - Schalke 04 heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Das DFB-Achtelfinale ist voll im Gange. Unter anderem begegnen sich heute der VfL Wolfsburg und Schalke 04. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Pokalspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Am heutigen Mittwoch, den 3. Februar, findet das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel zwischen den beiden Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC Schalke 04 statt. In der Wolfsburger Volkswagen-Arena, der Spielstätte von VfL Wolfsburg, wird das Duell um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Wölfe gehen ganz klar als Favorit in dieses Spiel. In der 2. Runde setzen sich die Wolfsburger mit 4:0 gegen den Zweitligisten SV Sandhausen durch. Die kriselnden Königsblauen gewannen in der Vorrunde mit 3:1 gegen SSV Ulm. In der Liga sind die Schalker mit nur acht Punkten Tabellenletzter.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Wolfsburg und Schalke 04 gibt es heute unter anderem im Free-TV zu sehen. Ab 18.30 Uhr läuft die Übertragung bei Sport1. Außerdem bietet der Sportsender auch einen kostenlosen Livestream an.

Folgendes Team begleitet Euch bei Sport1:

Moderation: Laura Papendick und Jochen Stutzky

Kommentator: Markus Höhner

Experte: Stefan Effenberg

© getty

Da Sky die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal besitzt, überträgt auch der Pay-TV-Sender heute Wolfsburg gegen Schalke 04 live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel starten eine halbe Stunde vor Anpfiff auf dem Sender Sky Sport 3 HD. Oliver Seidler kommentiert das komplette Spielgeschehen.

Sky Sport 2 HD hat parallel dazu die Mittwochs-Konferenz im Angebot.

Sky zeigt das Spiel zudem auch im kostenpflichtigen Livestream. Wer darauf zugreifen möchte, braucht dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Extra für die Achtelfinalrunde bietet Sky einmalig ein Megaticket, mit dem Ihr alle Spiele der Runde sehen könnt, für 15 Euro an. Dieses ist noch bis heute 23.30 Uhr gültig.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: DFB-Pokal im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei Sport1 oder Sky tickert SPOX das Pokalspiel live, ausführlich und mit einer hohen Frequenz.

VfL Wolfsburg - Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - R. Steffen, Philipp, Brekalo - Weghorst

FC Schalke 04: Fährmann - William, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, Stambouli - Raman, Uth, Harit - Huntelaar

DFB-Pokal: Die Achtelfinalrunde im Überblick

Parallel zur Partie zwischen VfL Wolfsburg und Schalke 04 spielt heute RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Danach (um 20.45 Uhr) steigen die Spiele Jahn Regensburg - 1. FC Köln und VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach.