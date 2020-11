1. FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04 im DFB-Pokal heute live

Nach langem Hin und Her wurde nun final entschieden, dass der 1. FC Schweinfurt am heutigen Dienstag im DFB-Pokal auf FC Schalke 04 trifft. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

1. FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04 heute live: Pflichtaufgabe im Pokal für S04

Die 1. Runde im Pokal ist fast komplett, die einzige Partie, die noch fehlt, ist das Aufeinandertreffen von Schweinfurt und den Knappen. Die Partie war eigentlich für Anfang September angesetzt, weil der Drittligist Türkgücü München Einspruch vor dem Landesgericht eingereicht hatte, musste das Spiel verschoben werden. Nun konnte man sich einigen und am heutigen Dienstag geht es rund.

Die Schweinfurter verzichten freiwillig auf ihr Heimrecht, somit steigt das Spiel in der Veltins-Arena auf Schalke. Grund dafür sind die neuen Corona-Auflagen in Deutschland, die ab dem 2. November gelten.

Im Interview mit t-online sagte der bereits 36-jährige S04-Stürmer Vedad Ibisevic: "Ich bin überzeugt davon, dass wir weit kommen können im DFB-Pokal. Sollte ich meine Karriere eines Tages ohne Pokalerfolg beenden, wird mich das aber auch nicht ins Unglück stürzen."

1. FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Die Partie in der 1. Runde des DFB-Pokals wird nicht im Free-TV zu sehen sein, sie ist also nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen, der live und exklusiv aus Gelsenkirchen berichtet. Alle Sky-Kunden, die von Unterwegs das Geschehen verfolgen möchten, können auf den Streamingdienst Sky Go zurückgreifen.

Los gehts mit der Übertragung um um 16.15 Uhr, wenn Kommentator Marcus Lindemann das Mikrofon übernimmt.

1. FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04 heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 3.11.2020

3.11.2020 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena Gelsenkirchen

Veltins-Arena Gelsenkirchen Übertragung: Sky

1. FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04 heute im LIVETICKER

Alle Fans, die kein Kunde des Pay-TV Senders sind, können hier bei SPOX das Spiel im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr keine Szene auf dem Rasen und könnt in der Kommentarsektion mit anderen Usern über das Geschehen diskutieren.

Hier gehts zum Liveticker der Partie 1.FC Schweinfurt gegen FC Schalke 04.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die bisherigen Ergebnisse