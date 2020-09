DFB-Pokal: Gericht stoppt Ansetzung von Schalke 04 gegen 1. FC Schweinfurt

Das Landgericht München I hat die Ansetzung vom FC Schalke 04 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 gekippt. Laut der Gerichtsentscheidung dürfen die Schweinfurter nicht am Pokal teilnehmen. Neuer Gegner von S04 wird Türkgücü München sein. Das gab der Klub in einer Mitteilung bekannt.

Das Landgericht München I hat laut der Mitteilung entschieden, die Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 zum DFB-Pokal "vorläufig" zu widerrufen und stattdessen "vorläufig" Türkgücü München zu melden.

Grund dafür soll der Abbruch der Regionalliga Bayern sein. Die Schweinfurter waren zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenführer der Liga, aber nur, weil Türkgücü bereits als Aufsteiger für die 3. Liga gemeldet war. Die Münchner wurden daher vom Bayrischen Fußballverbandes aus der Wertung gestrichen und waren für den BFV daher kein Kandidat mehr für den Pokal.

"Wir sind zufrieden, dass wir dieses Ergebnis vor dem Landgericht München erzielen konnten, denn seit Jahren ist es gelebte Praxis der Bayerischen Fußballverbandes die beste bayerische Amateurmannschaft am DFB Pokal teilnehmen zu lassen", erklärte Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. "Die kurzfristige Satzungsänderung des BFV die Schweinfurt 05 zum DFB Pokal zugelassen hätte, zeigt dass die ursprüngliche und stets von Türkgücü München verteidigte Position rechtmäßig ist. Unsere Teilnahme an der 3. Liga war von Anfang an auch mit der geplanten Teilnahme am DFB Pokal verbunden."

Der DFB, der BFV, Schalke und Schweinfurt haben sich bislang noch nicht zu der Entscheidung des Gerichts geäußert.