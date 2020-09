DFB-Pokal, 1. Runde: Leverkusen und Stuttgart weiter - Viertligist schmeißt Pauli raus

Nachdem am Samstag bereits acht Erstligisten in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen waren, gab sich auch Bayer Leverkusen keine Blöße. Die Werkself feierte einen Kantersieg (7:0) beim Regionalligisten Norderstedt. Im dritten Aufeinandertreffen in Folge setzte sich zudem Stuttgart gegen Rostock durch, während sich der FC St. Pauli gegen einen Viertligisten blamierte. Die TSG Hoffenheim muss in Chemnitz in die Verlängerung (JETZT im LIVETICKER).

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Ergebnisse am Sonntag

SC Wiedenbrück - SC Paderborn 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 Michel (24.), 0:2 Srbeny (32.), 0:3 Srbeny (45.+2), 0:4 Srbeny (58.), 0:5 Führich (83.)

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg LIVE 1:1 (1:1, 0:1)

0:1 Vrenezi (4.), 1:1 Kraus (64.) Gelb-Rot: Wähling (92.)

SV Elversberg - FC St. Pauli 4:2 (2:1)

0:1 Marvin Knoll (7.), 1:1 Schnellbacher (16.), 2:1 Dragon (26.), 3:1 Fellhauer (48.), 4:1 Schnellbacher (67.), 4:2 Benatelli (78.) Besonders Vorkommnis: Suero (Elversberg) schießt einen Foulelfmeter über das Tor (73.)

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen 1:2 (1:2)

Tore: 0:1 Biada (24.), 1:1 Marquet (40.), 1:2 Biada (45.+1)

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen 0:7 (0:6)

Tore: 0:1 Bender (4.), 0:2 Amiri (10.), 0:3 Alario (12.), 0:4 Wirtz (21.), 0:5 Aranguiz (30.), 0:6 Amiri (31.), 0:7 Schick (77.)

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Wamangituka(41.)

FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel 1:7 (1:5)

Tore: 1:0 Niedermann (3.), 1:1 Wahl (15.), 1:2 Serra (18.), 1:3 Lee (22.), 1:4 Lee (24.), 1:5 Bartels (29.), 1:6 Porath (63.), 1:7 Reese (86.)

Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim LIVE 2:1 (1:1, 0:0)

Tore: 0:1 Kramaric (48.), 1:1 Freiberger (59.), 2:1 Bickel (100.)

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 18.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 18.30 Uhr

Waldhof Mannheim - SC Freiburg 18.30 Uhr