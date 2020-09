DFB-Pokal, 1. Runde: Gladbach, Köln und Augsburg mit Kantersiegen - Eintracht zittert sich zum Sieg

Nach der Erstrunden-Pleite von Hertha BSC im DFB-Pokal haben sich die Fußball-Bundesligisten zunächst keine weiteren Blößen gegeben. Angeführt von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zog am Samstagnachmittag ein halbes Dutzend Erstligisten in die zweite Runde (22./23. Dezember) ein.

Neben den beiden Champions-League-Teilnehmern gelangen auch dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg gelungene Generalproben für den Bundesliga-Start am kommenden Wochenende. Die Zweitligisten VfL Bochum, VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth meisterten ihre Erstrunden-Aufgaben gegen Amateur-Vereine ebenfalls erfolgreich.

Leipzig setzte sich am Tag nach Herthas 4:5-Blamage bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig beim zweitklassigen Altmeister 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0) durch. Gladbach spazierte unterdessen durch ein 8:0 (5:0) gegen Fünftligist FC Oberneuland ebenso ungefährdet in die Runde der besten 32 wie Köln durch ein 6:0 (3:0) gegen Regionalligist VSG Altglienicke und Augsburg beim 7:0 (2:0) gegen Oberligist Eintracht Celle. Etwas mühevoller behaupteten sich Wolfsburg durch ein 4:1 (2:1) gegen Viertligist Union Fürstenwalde und Frankfurt beim 2:1 (0:0) bei Drittligist 1860 München.

Für Leipzig trafen gut vier Wochen nach dem Halbfinal-Aus beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon Amadou Haidara (3.), Yussuf Poulsen (67.) und Hee-Chan Hwang (90.).

© imago images / HMB-Media

In Mönchengladbach gestalteten die Doppel-Torschützen Patrick Herrmann (13. und 14.) und Florian Neuhaus (52. und 84.) sowie Jonas Hofmann (19.), Ramy Bensebaini (24.), Nico Elvedi (35.) und Ibrahima Traore (76.) den Pokal-Aufgalopp für die Rheinländer standesgemäß als zu einem besseren Trainingsspiel.

Der FSV Mainz hatte am Freitag durch ein 5:1 bei Regionalligist TSV Havelse als erster Bundesligist die zweite Runde erreicht. Der für Sonntag geplante Auftritt des früheren Cup-Gewinners Schalke 04 am Sonntag wurde wegen einer Klage von Drittligist Türkgücü München gegen die Startberechtigung des ursprünglichen Knappen-Gegners 1. FC Schweinfurt 05 abgesetzt. Von einer Absage ist außerdem das ebenfalls für Sonntag angesetzte Match von Bundesligist SC Freiburg bei Drittligist Waldhof Mannheim wegen zweier positiver Corona-Tests im Lager der Hausherren bedroht.

Als Erstligisten Nummer neun und zehn sind am Samstagabend der 1. FC Union Berlin bei Zweitligist Karlsruher SC und Werder Bremen bei Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena gefordert. Aus dem deutschen Champions-League-Quartett muss Borussia Dortmund am Montagabend beim drittklassigen Revierrivalen MSV Duisburg Farbe bekennen. Das Erstrunden-Match von Triple-Gewinner Bayern München München findet erst am 15. Oktober statt.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Ergebnisse am Samstag

1. FC Nürnberg - RB Leipzig 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Haidara (3.), 0:2 Poulsen (68.), 0:3 Hwang (90.)

0:1 Haidara (3.), 0:2 Poulsen (68.), 0:3 Hwang (90.)

SV Todesfelde - VfL Osnabrück 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Klaas (77.)

1860 München - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Silva (51.), 0:2 Dost (56.), 1:2 Steinhart (79./FE)

MTV Eintracht Celle - FC Augsburg 0:7 (0:2)

Tore: 0:1 Vargas (20.), 0:2 Caligiuri (29.), 0:3 Finnbogason (47./FE), 0:4 Niederlechner (57.), 0:5 Hahn (66.), 0:6 Jensen (88.), 0:7 Jensen (90.)

FV Engers - VfL Bochum 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Zulj (23.), 0:2 Zoller (52.), 0:3 Pantovic (65.)

FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Geurts (9./FE), 1:1 Victor (24.), 1:2 Victor (29.), 1:3 Gerhardt (60.), 1:4 Guilavogui (78.)

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach 0:8 (0:5)

Tore: 0:1 Herrmann (13.), 0:2 Herrmann (14.), 0:3 Hofmann (19.), 0:4 Bensebaini (24.), 0:5 Elvedi (35.), 0:6 Neuhaus (52.), 0:7 Traore (77.), 0:8 Neuhaus (84.)

VSG Altglienicke - 1. FC Köln 0:6 (0:3)

Tore: 0:1 Hector (17./FE), 0:2 Rexhbecaj (36.), 0:3 Czichos (43.), 0:4 Rexhbecaj (63.), 0:5 Özcan (68.), 0:6 Drexler (86.)

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (1:6, 1:1, 0:0)

Tore: 1:0 Wurm (50.), 1:1 Ernst (71.), 1:2 Green (98.), 1:3 Meyerhöfer (103.), 1:4 Meyerhöfer (105.), 1:5 (Abiama (113.), Abiama (118.)

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf LIVE (18.30 Uhr)

Karlsruher SC - Union Berlin LIVE (18.30 Uhr)

SSV Ulm - Erzgebirge Aue LIVE (18.30 Uhr)

Carl Zeiss Jena - Werder Bremen LIVE (20.45 Uhr)