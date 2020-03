DFB-Pokal, Stimmen zum Viertelfinale - Manuel Neuer: "Stumpfer Rasen, lange Bälle, das war ihre Taktik"

Durch ein 1:0 bei Schalke 04 ist der FC Bayern München ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Im Anschluss kritisierte Manuel Neuer die Taktik der Königsblauen, während sich Guido Burgstaller über einen ausgebliebenen Foulpfiff vor dem Gegentreffer beklagte.

Hier gibt es die wichtigsten Stimmen von der ARD und Sky.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ....

... über das Spiel: "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen, sie hat sehr clever gespielt. Es war nicht einfach, weil Schalke sehr defensiv agiert und die Räume eng gemacht. Wir hatten noch die ein oder andere Chance rausgespielt, aber hundertprozentige waren nicht dabei."

... über die Schalker Taktik: "Das muss man schon verstehen, wenn man sich die vergangenen Spiele anschaut, dass man erst einmal die Defensive verstärken und sich reinbeißen möchte. Wenn sie umschalten, haben sie enorme Geschwindigkeit, aber das haben wir gut weggesteckt."

Manuel Neuer (FC Bayern München) ...

... über die Taktik der Schalker: "Stumpfer Rasen, lange Bälle, hinten reinstellen, das war ihre Taktik. Richtig Fußball zelebrieren konnte man heute auf dem Platz nicht. Wir hatten gute Chancen, über 80 Prozent Ballbesitz und die totale Spielkontrolle. Wir sind verdient eine Runde weiter gekommen."

... über den Spielverlauf: "Es kann immer alles passieren. Das haben wir in der ersten Halbzeit bei der knappen Abseitsstellung von Burgstaller gesehen und später, als die schnellen Spieler reingekommen sind. Unsere ganze Mannschaft hat eine tolle Defensivleistung gezeigt.

... über die Atmosphäre: "Die war positiv, so gehört sich das. Es gab keine Anfeindungen."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Ich war überrascht, wie Schalke aufgetreten ist. Sie haben wirklich über 90 Minuten kompakt mit einem 5-4-1 gestanden. Ich dachte, dass sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufmachen. Wir haben es spielerisch versucht, das ist uns nicht immer gelungen. Wir hatten nicht die Vielzahl an Chancen und ein paar gefährliche Konter gegen uns, aber unter dem Strich war es ein verdienter Sieg. Manchmal ist nicht viel mehr möglich."

... über das Tor: "Mich freut es, dass ich mal ein 1:0 gemacht habe und es ein wichtiges Tor war. Letzte Woche habe ich mich beim 6:0 nur eingereiht. Aber wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Durch das Tor in der ersten Halbzeit konnten wir die zweite Hälfte ein bisschen ruhiger angehen."

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/27 Der FC Bayern setzt sich im Pokal-Viertelfinale mit Mühe beim FC Schalke 04 durch. Matchwinner sind der Torschütze und ein Zweikampfmonster im Mittelfeld. Die Noten. © imago images 2/27 MARKUS SCHUBERT: Ersetzte den zuletzt nicht immer sattelfesten Nübel und wurde erstmals durch Todibos Kopfball in Minute 39 geprüft, den er mit einer starken Reaktion parierte. Beim Treffer zum 0:1 dann machtlos. Note: 3. © imago images 3/27 JONJOE KENNY: Offensiv unauffälliger als Pendant Oczipka, dafür in der Rückwärtsbewegung größtenteils fehlerlos. Note: 3,5. © imago images 4/27 JEAN-CLAIRE TODIBO: Fungierte als zentraler Innenverteidiger der Fünferkette und klärte als letzter Mann oft in höchster Not (13 klärende Aktionen). Zudem bester Zweikämpfer auf Seiten der Königsblauen (89 Prozent). Note: 2,5. © imago images 5/27 MATIJA NASTASIC: Der schwächste Part der Schalker Hintermannschaft. Hatte vor allem bei hohen Bällen immer wieder Probleme, die seine Nebenmänner ausbügeln mussten. Note: 4. © imago images 6/27 TIMO BECKER (bis 87.): Kam etwas überraschend zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz und machte seine Sache recht ordentlich. Hatte zwar die wenigsten Ballkontakte aller Schalker Startelfspieler (14), ließ sich aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © imago images 7/27 BASTIAN OCZIPKA: Machte defensiv nicht immer den sichersten Eindruck und ließ sich ein ums andere Mal von Pavard und Müller überlaufen. Offensiv wie gewohnt mit gefährlichen Hereingaben und Standardsituationen. Note: 3,5. © imago images 8/27 ALESSANDRO SCHÖPF: Hatte nach sechs Minuten die erste Möglichkeit der Partie, sein Schuss strich aber wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Tauchte im Verlauf der Begegnung dann immer weiter ab. Note: 4. © imago images 9/27 WESTON MCKENNIE: Bereitete die erste Burgstaller-Chance mit einer starken Flanke vor und war auch sonst an vielen guten Offensivaktionen im Schalker Spiel beteiligt. Beim Gegentreffer unglücklich, als der Ball ihm durch die Beine ging. Note: 3. © imago images 10/27 NASSIM BOUJELLAB (bis 64.): Bereitete in der Anfangsphase zwar eine Chance von Schöpf vor, war in der Folge aber kein Faktor mehr. Kein Torschuss, gewann nur etwa 38 Prozent seiner Zweikämpfe, dazu eine schwache Passquote. Note: 4,5. © imago images 11/27 RABBI MATONDO (bis 83.): Beackerte mit großem Aufwand die rechte Angriffsseite der Blau-Weißen. Im letzten Drittel hin und wieder zu kopflos und eigensinnig. Note: 3. © imago images 12/27 GUIDO BURGSTALLER: Hatte in der ersten Hälfte gleich mehrmals die Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber zunächst am Aluminium und später an der Abseitslinie. Machte viele Bälle fest und überzeugte mit guter Pass-und Zweikampfquote. Note: 2,5. © imago images 13/27 BENITO RAMAN (ab 64.): Fügte sich gleich mit einer Riesenchance in die Partie ein, fand aber in Neuer seinen Meister. Davon abgesehen blass. Note: 4. © imago images 14/27 AHMED KUTUCU (ab 83.): Kam für Matondo für die letzten zehn Minuten, konnte die Wende aber nicht mehr einleiten. Keine Bewertung. © imago images 15/27 MICHAEL GREGORITSCH (ab 87.): Wurde für Becker eingewechselt und hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung. © imago images 16/27 MANUEL NEUER: Hatte Glück, dass Burgstallers Seitfallzieher auf der Latte landete und der Österreicher wenig später aus Abseitsstellung traf. Musste nur einmal zupacken, als Raman frei vor ihm auftauchte. Note: 3. © getty 17/27 BENJAMIN PAVARD: Sehr fleißig im Spiel nach vorne, bediente der Franzose Goretzka, der das Tor knapp verfehlte. Prüfte Schalke-Keeper Schubert per Direktabnahme (22.), in der Defensive mit den meisten abgefangenen Bällen (3). Note: 3. © getty 18/27 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte den erkrankten Boateng in der Innenverteidigung und avancierte zur Passmaschine. Steuerte das entscheidende Tor zum 1:0 bei (40.) und wusste auch im Zweikampf zu gefallen (67 Prozent). Note: 2. © imago images 19/27 DAVID ALABA: Hatte die Zeit, viele schlaue Pässe in die Spitze zu spielen. Ließ sich vom pfeilschnellen Matondo einmal abschütteln (65.), agierte ansonsten aber souverän wie immer. Note: 3. © imago images 20/27 ALPHONSO DAVIES: Wurde von Matondo in einigen brisanten Laufduellen gefordert und hatte nicht die offensive Durchschlagskraft wie zuletzt. Note: 3,5. © imago images 21/27 LEON GORETZKA: Wollte unbedingt wieder gegen die alten Kollegen treffen und hatte reichlich Chancen, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Besonders sehenswert: sein Fallrückzieher, der auf dem Tornetz landete. Note: 3. © imago images 22/27 THIAGO: Glänzte vor allem als Arbeiter in der Defensive. Der technisch beschlagene Spanier warf sich mit viel Wucht in seine direkten Duelle und entschied folgerichtig 83,3 Prozent für sich. Beeindruckend! Note: 2. © imago images 23/27 CORENTIN TOLISSO (bis 85.): Im ersten Durchgang noch mit einigen Ballverlusten, fing sich Tolisso spätestens nach dem Seitenwechsel. Agierte spielerisch solide und lieferte eine gute Zweikampfquote ab (67 Prozent). Note: 3,5. © imago images 24/27 THOMAS MÜLLER: Rannte viel, drückte dem Spiel aber nicht seinen Stempel auf. Sorgte für die kurioseste Szene des Abends, als er eine Ecke schnell ausführen wollte und die Kugel flach ins Toraus passte. Verbuchte 27 Ballverluste. Note: 4. © imago images 25/27 SERGE GNABRY: Traf vergangene Woche doppelt in London und eröffnete den Torreigen gegen Hoffenheim. Auf Schalke trat der Nationalspieler dafür deutlich weniger in Erscheinung. Note: 4. © imago images 26/27 PHILIPPE COUTINHO: Nutzte seine Chance mit zwei Toren gegen Hoffenheim und hätte beinahe auch auf Schalke genetzt. Sein herrlicher Schlenzer küsste jedoch die Latte. Insgesamt ein solider Auftritt des Brasilianers. Note: 3,5. © imago images 27/27 JOSHUA ZIRKZEE (ab 85.): Kam für Tolisso ins Spiel, traf aber diesmal nicht. Ohne Bewertung.

David Wagner (Trainer FC Schalke 04) ...

... über die Partie: "Wir haben Bayern einen Fight gegeben, aufgrund des Ballbesitzes war es auch ein verdienter Sieg, aber wir haben wenige klare Chancen zugelassen. Wir hatten unsere Momente, die wir leider nicht genutzt haben. Wir haben eine andere Herangehensweise gewählt, die hat ganz gut funktioniert."

... über die Taktik: "Auch wenn du zurückliegst, musst du gegen Bayern im Spiel bleiben, damit du mit einer Aktion rankommen kannst. Die hatten wir auch in Person von Benito Raman. Wenn du das zweite oder dritte kriegst, ist das Spiel gegen Bayern vorbei."

... über Markus Schubert: "Wir hatten ein paar Bedenken, weil er nur eine Woche trainiert hat. Ein bisschen Rhythmus tut jedem gut, aber er hat das super gemacht. Wir hatten einige starke individuelle Leistungen in unserer schwierigen Situation, das können wir mitnehmen."

Guido Burgstaller (FC Schalke 04) ...

... über das Spiel: "Es hat auf dem Platz nicht so ausgesehen, als ob wir chancenlos sind. Wir können sehr stolz auf die Leistung sein, jetzt nach dem Spiel ist es sehr enttäuschend. Es gibt nur einen Sieger, aber über 90 Minuten haben wir einen richtigen Kampf gezeigt. Es war alles andere als einfach für die Bayern."

... über Selbstvertrauen für die nächsten Spiele: "Im Endeffekt sind wir ausgeschieden, aber vom Auftreten her hat das gepasst. Es muss jedes Mal so sein, dann werden wir wieder drei Punkte holen."

... zum Gegentreffer: "Ich habe gespürt, dass ich von hinten beim Kopfball einen Stoß bekommen habe. Deshalb konnte ich nicht so weit klären, wie es möglich gewesen wäre. Ich glaube, dass mich da mit beiden Händen jemand von hinten gestoßen hat, aber angeblich war da nichts."

Daniel Batz (1. FC Saarbrücken): "Es ist absolut surreal, das war unfassbar. Wenn mein Finger nicht so wehtun würde, dann würde ich sagen, dass ich in einer Traumwelt lebe. Es ist ein großer Moment für das ganze Saarland. Da gehen einem die Superlative aus."

Lukas Kwasniok (Trainer 1. FC Saarbrücken): "Wir sind glücklich in Führung gegangen, Düsseldorf hat es aber verdient in die Verlängerung geschafft. Mein Dank gilt der Mannschaft. Was die Truppe abgeliefert hat, ist nicht in Worte zu fassen."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Saarbrücken hat einen super Pokalfight geliefert. Wir hatten genügend Matchbälle, haben sie aber nicht genutzt. An solchen Abenden muss man seine Chancen nutzen."