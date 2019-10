DFB-Pokal, 2. Runde: 1. FC Köln blamiert sich in Saarbrücken - Stuttgart glückt Revanche beim HSV

Der 1. FC Köln hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals blamiert. Der Effzeh schied gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken aus. Der Außenseiter erzielte den 3:2-Siegtreffer in der 90. Minute. Dem VfB Stuttgart glückte nach der 2:6-Pleite in der Liga die Revanche gegen den Hamburger SV.

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln 3:2 (0:0)

Tore: 1:0 Schorch (53.), 2:0 Jurcher (57.), 2:1 Hector (71.), 2:2 Terodde (84.), 3:2 Jänicke (90.)

Ausgerechnet die Kölner Klubikone Dirk Lottner hat die Krise "seines FC" massiv verschärft. Der von Lottner trainierte Viertligist 1. FC Saarbrücken blamierte den desolaten Effzeh. Köln ist damit vor dem wegweisenden Derby am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf mächtig angezählt.

Köln scheitert bereits zum dritten Mal an einem Viertligisten - häufiger als jeder andere Bundesligist in der DFB-Pokal-Historie.

Saarbrücken konnte sich in drei der letzten fünf Pokal-Duell mit Bundesligisten durchsetzen.

Vor dem Anpfiff hatten Vandalen aus dem Saarbrücker Fanlager für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Chaoten beschädigten in der Nacht vor dem Pokalspiel den Kölner Mannschaftsbus mit aufgesprühten Graffiti-Motiven und Schmähparolen. Der FC erstattete Anzeige.

Hamburger SV - VfB Stuttgart 1:2 (1:1, 1:1) n.V.

Tore: 0:1 Gonzalez (2./FE), 1:1 Hunt (16./FE), 1:2 Al Ghaddioui (113.)

Krimi statt Spektakel: Der VfB Stuttgart hat sich dank Hamadi Al Ghaddioui für das 2:6-Debakel in der Liga revanchiert und den Hamburger SV nach einem packenden Thriller aus dem DFB-Pokal geschmissen. Drei Tage nach der Blamage gewannen die Schwaben Teil zwei des Doppelpacks an der Elbe mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und zogen verdient ins Achtelfinale ein.

Stuttgart zog wie von Trainer Tim Walter angekündigt die nötigen "Lehren" aus der Liga-Pleite und setzte sich im fünften Pokal-Duell mit dem Rivalen aus dem Norden zum fünften Mal durch.

Der HSV fand hingegen im Vergleich zum Triumph am Samstag diesmal kaum Lösungen gegen die giftigen Gäste - und so platzte nach dem Halbfinal-Einzug im Vorjahr der Traum auf einen ähnlichen Pokal-Coup schon in der 2. Runde.

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Grillitsch (53.), 0:2 Adamyan (59.)

Die in der Bundesliga zuletzt so erfolgreichen Kraichgauer erreichten erstmals seit fünf Jahren das Pokal-Achtelfinale.

Angesichts von drei Pflichtspielen in sechs Tagen riskierte TSG-Trainer Alfred Schreuder im ungleichen Premieren-Duell mit dem Tabellenzweiten der 3. Liga eine Total-Rotation: Auf acht Positionen tauschte der Niederländer im Vergleich zum 3:2 bei Hertha BSC aus, unter anderem kam Torwart Philipp Pentke zu seinem Pflichtspieldebüt im TSG-Dress.

Die neu zusammengewürfelten Hoffenheimer brauchten rund 15 Minuten, um sich zu finden und überstanden bis dahin zwei brenzlige Situationen schadlos. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Hoffenheim aber das Kommando, erarbeitete sich einen Ballbesitzanteil von rund 75 Prozent und spielte seine technischen Vorteile aus. Gefährlich wurde es für den viermaligen DFB-Pokalfinalisten Duisburg meist, wenn die Gäste das Spiel auf die Außen verlagerten.

Zur zweiten Halbzeit ersetzte Grillitsch den angeschlagenen Kapitän Sebastian Rudy und schlug gleich zu: Beim ersten schnell ausgespielten Konter stürmte Hoffenheim nach missglücktem Duisburger Freistoß mit Fünf-gegen-Drei aufs Tor zu, Grillitsch (53.) traf trocken. Die Zebras wollten nun zu viel und leisteten sich schwere individuelle Fehler. Eine solche Einladung von Leroy-Jacques Mickels nutzte Adamyan (59.) zum 2:0 und der Entscheidung.

SC Freiburg - Union Berlin 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 Mees (36.), 1:1 Koch (45.+2), 1:2 Andrich (87.), 1:3 Gentner (90.+2)