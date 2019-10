VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Gnabry und Müller retten harmlosen FCB

Der FC Bayern München ist in der 2. Runde knapp an einer bösen Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen den Zweitligisten VfL Bochum lag der Titelverteidiger lange zurück. Die Mannschaft von Niko Kovac gewann das Spiel aber dank starker Schlussphase mit 2:1 (0:1).

Am Ende reichten schwachen Bayern sieben starke Minuten. "Mit dem großen Ganzen kann man nicht so zufrieden sein. Es bringt nichts, zu sprechen und zu sprechen", sagte Siegtorschütze Müller bei Sky, dem bei seinem Last-Minute-Treffer "eine Last von den Schultern" fiel.

Wie der Sieg zustande gekommen ist, sei "am Schluss egal", sagte Gnabry: "Das Spiel lief nicht gut, wir hatten brutal viele Missverständnisse." Dass es am Ende trotzdem zum Einzug ins Achtelfinale reichte, "setzt Glücksgefühle frei", sagte Müller.

VfL Bochum - FC Bayern: Die Analyse

Kovac gönnte Lewandowski eine Pause, insgesamt veränderte er seine Startelf auf drei Positionen. Goretzka, Gnabry und Tolisso ersetzten Coutinho, Müller und eben Torgarant Lewandowski.

Der VfL agierte mutig, hatte bisweilen immerhin 40 Prozent Ballbesitz und nutzte die zahlreichen Fehler des Titelverteidigers aus. Bereits Zoller hätte den VfL in der 1. Minute in Führung bringen können, verzog aber. Die Bochumer Führung resultierte aus einer Fehlerkette der Münchner, deren Krönung das Eigentor von Davies (36.) war.

Und der haushohe Favorit? Die Bayern kamen mit den aggressiven Hausherren nicht zurecht, leisteten sich teils erschreckende Ballverluste und Abspielfehler. Eine Einzelaktion von Coman (15.) war im ersten Durchgang die einzig nennenswerte Chance des FCB.

Entsprechend reagierte Kovac in der Pause: Lewandowski ersetzte den blassen Perisic. Später kamen auch Coutinho und Müller in die Partie. Die Münchner wurden zielstrebiger und erhöhten den Druck. Bochum hielt dem lange Stand, bis Gnabry für den Ausgleich sorgte (83.). Unmittelbar nach dem Platzverweis für den starken Bella-Kotchap traf Müller zum schmeichelhaften Sieg.

VfL Bochum - FC Bayern München 1:2: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Bayern München hatte ordentlich zu kämpfen, um das Pokalspiel beim VfL Bochum zu gewinnen (2:1). Der Rekordmeister brauchte lange, um die Partie nach einem Rückstand zu drehen. Einige Akteure waren dabei meilenweit von ihrer Form entfernt. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Bekam wenig zu tun und war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Beim Eigentor von Davies war er chancenlos. Note: 3. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Wurde bei der Bochumer Großchance in der ersten Minute überspielt, beim Gegentor verliert er den entscheidenden Zweikampf. Vorbereiter von Gnabrys Treffer. Note: 4. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Wirkte manchmal etwas wacklig, allerdings ohne nennenswerte Fehler. Im Aufbauspiel mit Luft nach oben. Note: 4. © getty 5/15 JEROME BOATENG: Versäumte es beim Gegentreffer einen Schritt in Richtung Ball zu machen und zwang Davies so zum Eigentor. Sonst solide. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Der Youngster ersetzte David Alaba als Linksverteidiger und begann richtig gut. Unglücklicher Moment beim Eigentor. Note: 3,5. © getty 7/15 CORENTIN TOLISSO: Hatte eine gute Möglichkeit im Strafraum, aber einen schwachen Abschluss (45.), der zu seiner Leistung passte. Musste nach 65 Minuten zurecht vom Platz. Note: 5. © imago images 8/15 THIAGO: Wirkte etwas teilnahmslos. Trabte durch das Mittelfeld. Vor der Pause ein Totalausfall, danach kaum besser. Note: 5. © getty 9/15 LEON GORETZKA: Durfte in der Heimat nach überstandener Verletzung von Anfang an ran. Das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei, auch wenn ihm der Wille definitiv anzumerken war. Note: 4,5. © imago images 10/15 IVAN PERISIC: Der Kroate trat kaum bis gar nicht in Erscheinung. Einen Konter spielte er sehr schlecht aus, sonst untergetaucht. Zurecht zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Weil Lewandowski zunächst auf der Bank saß, rückte er ins Sturmzentrum. Später auf dem Flügel auch nicht sonderlich aktiv, aber mit dem wichtigen Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 12/15 KINGSLEY COMAN: Der Franzose sah sich oft zwei Gegenspielern gegenüber. Seine gefürchteten Dribblings waren erst Mangelware, später deutlich präsenter. Offensiv der beste Münchner. Note: 3. © imago images 13/15 ROBRT LEWANDOWSKI: Für ihn machte zur Halbzeit Ivan Perisic Platz. Ein Kopfball nach einer Ecke war alles, was der Pole zu bieten hatte. Note: 4,5. © imago images 14/15 PHILIPPE COUTINHO: In der 57. Minute kam er für Leon Goretzka in die Partie. Mit einem guten Abschluss kurz vor dem Ende, zudem am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: In der 65. Minute musste Corentin Tolisso für ihn weichen. Je müder die Bochum wurde, desto auffälliger agierte er. Beim Siegtreffer mit dem altbekannten Riecher. Note: 3.

Die Daten des Spiels VfL Bochum - FC Bayern

Tore: 1:0 Davies (36./ET), 1:1 Gnabry (83.), 1:2 Müller (89.)

Rote Karte: Bella-Kotchap (88./Bochum)

Lang lang ist's her: Das erste Eigentor der Bayern im DFB-Pokal seit Schwarzenbeck im April 1972 in Köln (1:5 im Viertelfinal-Rückspiel).

Damit bleiben die Bayern im siebten Pflichtspiel in Folge nicht ohne Gegentor - die längste Serie seit der Hinrunde 2016/17 unter Carlo Ancelotti (8 Partien).

Thomas Müller erzielte sein 31. DFB-Pokaltor und zieht dadurch mit Karl Allgöwer auf Rang 10 der ewigen Torjägerliste im DFB-Pokal gleich.

Die Bayern feiern den 18. Pokalsieg in Folge gegen einen Zweitligisten - das letzte Aus kam im Viertelfinale 2004 beim 1:2 in Aachen.

Rekordpokalsieger Bayern zieht zum 19. Mal in Folge ins Achtelfinale ein - zuletzt gelang das 2000/01 nicht (Zweitrunden-Aus in Magdeburg).

Der Star des Spiels: Kingsley Coman (FC Bayern München)

War der auffälligste aller Offensivspieler der Bayern. Leitete das 1:1 durch seinen Pass auf Kimmich ein, bereitete das 2:1 vor. War an sechs Torschüssen der Münchner direkt beteiligt. Der Franzose gewann beinahe 60 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Flop des Spiels: Ivan Perisic (FC Bayern München)

Blieb auf seiner rechten Außenbahn komplett blass. Bei seinen 28 Ballaktionen verlor der Kroate zehn Mal den Ball. Er brachte lediglich 70 Prozent seiner Pässe an den Mann. Nach 45 Minuten machte er Platz für Lewandowski.

Der Schiedsrichter: Robert Schröder

Leitete die Partie unaufgeregt und leistete sich keine großen Fehler. Hätte auf Elfmeter für den FC Bayern entscheiden können, als Bella-Kotchap Lewandowskis Hand bei einer Ecke festhielt. Die Entscheidung, das Spiel laufen zu lassen, war jedoch vertretbar, Lewandowski machte viel aus wenig Kontakt. Die Rote Karte für Bella Kotschap war absolut richtig. Der 17-Jährige schlug ein Luftloch und wusste sich nur noch mit einem Handspiel als letzter Mann zu helfen.