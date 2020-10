DFB-Team mit zwei Gesichtern gegen die Schweiz: Gefundenes Fressen für die Boateng-Hummels-Fraktion

Viertes Spiel, drittes Unentschieden: Die deutsche Nationalmannschaft kommt in der Nations League nach wie vor nicht auf Touren. Beim 3:3 gegen die Schweiz (die Highlights im Video) erweist sich die Defensive auch in einem anderen System als großes Sorgenkind. Joachim Löw blickt trotzdem zuversichtlich in die Zukunft.

Dass Manuel Neuer als Schlussmann das ein oder andere Kommando gibt, ist nicht außergewöhnlich. So viele wie am Dienstagabend in Köln waren aber zumindest unter Geisterspielbedingungen nur selten von ihm zu hören.

"Zu tief, zu tief", hallte es vor allem in der Schlussphase mehrere Male durch das Kölner Stadion. "Rückt raus, Männer!"

Neuer war spürbar unzufrieden mit der Positionierung seiner Vorderleute, wenn die Gäste aus der Schweiz wieder einmal das deutsche Mittelfeld überbrückt hatten und ins letzte Drittel eingedrungen waren. Ein Blick auf die Anzeigetafel nach dem Schlusspfiff verriet, warum. Mit 3:3 trennte sich die DFB-Elf von dem kleinen Nachbarn, der an diesem Dienstagabend gar nicht so klein erschien.

DFB-Defensive löchrig wie ein Schweizer Käse

Hauptgrund dafür war die löchrig wie ein Schweizer Käse daherkommende deutsche Defensive, die Bundestrainer Joachim Löw vor dem Spiel zwar mit der Rückkehr zur Viererkette taktisch umjustiert hatte, wie aber schon in den Partien zuvor zu nachlässig agierte und teilweise eklatante Stellungsfehler beging.

Insbesondere die bei allen drei Gegentoren direkt involvierten Innenverteidiger Matthias Ginter und Antonio Rüdiger hatten sichtlich Probleme, sich untereinander, aber auch mit ihren Nebenleuten Lukas Klostermann (rechts) und Robin Gosens sowie dem später eingewechselten Marcel Halstenberg (links) abzustimmen.

Hinzu kam, dass die aus den Jubilaren Toni Kroos (100. Länderspiel) und Joshua Kimmich (50. Länderspiel) bestehende Doppelsechs in einigen Situationen wenig dafür tat, den Raum vor der Abwehr ausreichend genug abzusichern, wodurch selbst ungefährlich erscheinende Angriffsversuche der Schweizer bisweilen unangenehm wurden.

Nations League: Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Schweiz © imago images / Pressefoto Baumann 1/15 Das DFB-Team ist in der Nations-League-Partie gegen die Schweiz nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden gekommen. Beim 3:3 gegen die Schweiz wurden vor allem in der Verteidigung Defizite deutlich. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / HMB-Media 2/15 Manuel Neuer: Reagierte überragend gegen Shaqiri (5.). Im Anschluss bei den Gegentoren machtlos. Parierte beim 2:3 zweimal klasse, ehe der Gewaltschuss von Gavranovic hinter ihm einschlug. In Hälfte eins mit einem leichtsinnigen Abspielfehler. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 3/15 Lukas Klostermann: War in der ersten Hälfte im Ballbesitz ein verkappter Rechtsaußen, da Ginter sehr hoch schob. Bei Ballverlusten war in seinem Rücken dementsprechend viel Raum, was die Schweizer für das 2:0 nutzten. In Hälfte zwei verbessert. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Matthias Ginter (bis 77.): Stand vor allem im ersten Durchgang bei Ballbesitz sehr hoch und weit außen. War gegen Seferovic, der den Ball immer wieder festmachte, körperlich unterlegen. Hatte mehrere Abstimmungsfehler mit seinen Nebenmännern. Note: 4,5. © imago images / Mika Volkmann 5/15 Antonio Rüdiger: Hatte Probleme in der Absprache mit Ginter. Seferovic lief mehrmals in seinen Rücken. Blackout beim 0:2, als er den Ball nicht von der Linie köpfte. Desolat auch in der Entstehung vom 2:3, als er er nur langsam zurücktrabte. Note: 5,5. © imago images / Jan Huebner 6/15 Robin Gosens (bis 57.): Sofort mit viel Zug nach vorne. Prüfte Sommer mit einem schönen Außenrist-Schlenzer. Insgesamt aber mit Defiziten in der Rückwärtsbewegung und im Stellungsspiel. Holte sich dadurch früh Gelb ab. Musste angeschlagen raus. Note: 5. © imago images / Pressefoto Baumann 7/15 Joshua Kimmich: Hob beim 0:1 das Abseits auf, als er unkontrolliert nach einer Ecke herausrückte. Sah auch beim 2:3, als er den Ball nach der Neuer-Parade klären muss, schlecht aus. Nicht so dominant wie gewohnt, oftmals einen Schritt zu spät. Note: 4. © imago images / HMB-Media 8/15 Toni Kroos: Hatte in seinem 100. Länderspiel die meisten Ballaktionen. Nicht energisch genug im Gegenpressing nach seinem Ballverlust vor dem 0:2. Insgesamt zweikampfschwach (nur 37.5 Prozent gewonnen). Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 9/15 Leon Goretzka: Hatte auf der Zehner-Position viele Ungenauigkeiten in seinem Spiel. Arbeitete wie immer viel. Überragend seine Balleroberung vor dem 3:3. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 10/15 Kai Havertz (bis 77.): Der Verbindungsspieler im Spielaufbau, holte sich oft tief den Ball ab, wodurch die DFB-Elf das hohe Pressing der Schweiz überwand. Durchsetzungsstark in den Zweikämpfen (61,5 Prozent) und clever bei zweiten Bällen. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 11/15 Timo Werner: Vergab erst einen Kroos-Steckpass leichtfertig, machte es aber vier Minuten später besser und erzielte den wichtigen Anschlusstreffer durch eine starke Einzelaktion. Sorgte mit seinen schnellen Dribblings immer wieder für Gefahr. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 12/15 Serge Gnabry: Unnötiger Ballverlust vor der Ecke, die zum 0:1 führte. War sehr aktiv, blieb in vielen Aktionen jedoch unglücklich. Geniestreich mit der Hacke zum 3:3, hatte am Ende aber die meisten Ballverluste (18). Note: 3,5. © imago images / Schüler 13/15 Marcel Halstenberg (ab 57.): Für den angeschlagenen Gosens rückte der Leipzig-Verteidiger nach links hinten. Ließ über seine Seite nichts mehr zu, hatte aber kaum eine Offensivaktion. Note: 3,5. © imago images / Beautiful Sports 14/15 Emre Can (ab 77.): Ersetzte Ginter in der Innenverteidigung. Solider Ballverteiler ohne Impulse. Keine Bewertung. © imago images / Beautiful Sports 15/15 Julian Draxler (ab 77.): Der Offensivspieler kam für Havertz. Wirkte motiviert, traf nach einem Steilpass von Gnabry das Außennetz. Keine Bewertung.

Trotz Abwehrproblemen: Löw sieht "wirklich Potenzial"

"Wir waren defensiv nicht immer gut geordnet", bilanzierte Löw. "Da müssen wir in der Kommunikation besser werden." Auch Kroos attestierte der Mannschaft, "defensiv nicht gut" agiert zu haben. "Beim ersten und dritten Gegentor haben wir sehr mitgeholfen", sagte der Profi von Real Madrid über den Doppelpack des früheren Bundesliga-Profis Mario Gavranovic (5., 56.) und ignorierte dabei, dass er das zwischenzeitliche 2:0 der Schweiz durch Remo Freuler (26.) mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung überhaupt erst ermöglicht hatte.

Weder der Routinier noch der Bundestrainer wollten aber zu sehr mit der Mannschaft ins Gericht gehen. Man habe sich schließlich bewusst für eine riskante Mann-gegen-Mann-Spielweise entschieden und abgesehen davon viel zu wenige Trainingseinheiten zusammen absolviert. "Wir befinden uns in einem Prozess. Und zu einem Prozess gehören auch Fehler", sagte Löw und verwies auf das seiner Meinung nach Positive: die Moral, sich nach drei Rückständen zurück gekämpft zu haben, sowie die Offensivleistung insgesamt.

Die Treffer durch Timo Werner (28.), Kai Havertz (55.) und Serge Gnabry (60.) seien teils "sehr ansehnlich" herausgespielt worden. "Diese Mannschaft hat wirklich Potenzial, sie strahlt Energie aus", lobte Löw. "Und man sieht auch, dass sie Fortschritte machen möchte."

DFB-Team: Schweinsteiger fordert "Wortführer"

Eine Ansicht, die Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger teilt. "Wir haben durch die Systemumstellung einen Offensivspieler mehr auf dem Platz gehabt, es war mehr Spielfreude da als zuletzt", resümierte der Weltmeister von 2014 in seiner Rolle als ARD-Experte.

Was am Ende aber auch bei ihm hängen blieb, war das schwache Abwehrverhalten, das einen alles andere als zur europäischen Elite zählenden Kontrahenten zum Toreschießen einlud. Es war die sechste Partie in Folge ohne weiße Weste. Eine Partie, die als gefundenes Fressen für diejenigen durchgehen dürfte, die sich die ausgebooteten Jerome Boateng und Mats Hummels zurück ins Team wünschen.

Schweinsteiger selbst hatte Boateng übrigens schon im Rahmen des 2:1-Auswärtssiegs in der Ukraine ins Gespräch gebracht. Und nach dem Duell mit der Schweiz verdeutlichte er: "Wir haben in den letzten drei Länderspielen sieben Gegentore bekommen, davon sechs in diesem Stadion. Daran muss man arbeiten, um eine Chance bei der Europameisterschaft zu haben. Mir fehlt hinten ein Wortführer, einer, der dirigiert und das Heft in die Hand nimmt." Einer außer Neuer.

