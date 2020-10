DFB-Team gegen Schweiz: Die Stimmen zum Nations-League-Spiel

Bastian Schweinsteiger hat nach dem 3:3 des DFB-Teams in der Nations League gegen die Schweiz (die Highlights im Video)die Abstimmungsprobleme in der Defensive moniert. Dem ehemaligen DFB-Kapitän fehle ein Wortführer in der Abwehrreihe.

Hier haben wir die wichtigsten Stimmen zum Spiel bei der ARD und von der Pressekonferenz zusammengestellt.

DFB-Team gegen Schweiz: Die Stimmen zum Spiel

Bastian Schweinsteiger ...

... über die drei Gegentore gegen die Schweiz: "Man hat ein großes Problem noch und das ist die Umschaltbewegung in die Defensive."

... das 2:3: "Das muss viel besser werden, dass man in solchen Situationen zuerst ans Verteidigen denkt und nicht daran, dass man umschalten könnte."

... über die Gegentore: "Man muss insgesamt sehen, man hat in den letzten drei Länderspielen sieben Gegentore kassiert. Das ist zu viel. Daran muss man definitiv arbeiten, um bei der Europameisterschaft eine Chance zu haben.

... die Defensive: "Für mich ist es entscheidend, dass man eine Abwehrreihe findet, von der man überzeugt ist, von der man weiß, wer der Wortführer in der Abwehr ist. Man braucht Spieler in der Abwehr, die dirigieren. Da fehlt mir einer, der das Heft in die Hand nimmt."

Joachim Löw über ...

... das Spiel: "Es war heute wahnsinnig intensiv. Beide Mannschaften haben nach vorne viel riskiert, aber natürlich auch viele Fehler gemacht. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, aber es war eine gute Moral zu sehen. Das war positiv. Hinten haben wir natürlich den einen oder anderen Fehler gemacht. Wir haben bewusst viel riskiert und überall Mann gegen Mann gespielt. Das war natürlich auch Risiko. Natürlich sehen wir auch die Fehler, das müssen wir beheben. Gut war, dass wir zurückgekommen sind. Das zeigt, dass die Mannschaft unbedingt will. Diese Fehler gehören auch zum Prozess. Aus solchen Rückschlägen kann man auch stark zurückkommen."

... Abstimmungsprobleme in der Defensive: "Wir müssen das insgesamt verbessern. Wir müssen in der Kommunikation besser werden."

... das Team: "Diese Mannschaft hat Potenzial. Wenn wir da noch einige Dinge korrigieren, können wir uns darauf freuen.Wir haben Fehler gemacht, aber ich sehe auch das Positive. Die Mannschaft strahlt Energie aus und besitzt auch die Moral, nach Gegentoren zurückzukommen."

... die nächste Länderspielpause: "Wir müssen wieder einen größeren Kader nominieren. Das wird nicht machbar sein für die, die permanent englische Wochen haben. Es wird wieder die Chance für den einen oder anderen jungen Spieler geben, der sich zeigen darf."

... die Forderung von Olaf Thon, Löw solle nach der EM zurückzutreten: "Es ist mir egal, was er sagt."

Manuel Neuer: " Es ist für beide Keeper nicht schön, wenn es 3:3 ausgeht. Wir haben uns im Laufe des Spiels gefangen und haben zum Ende hin besseren Fußball gespielt. Grundsätzlich hat man heute gute Sachen gesehen. Wir geben uns nicht auf und schauen nach vorne. Es ist noch alles offen, wir wollen natürlich beim nächsten Lehrgang dann die Spiele gewinnen."

Nations League: Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Schweiz © imago images / Pressefoto Baumann 1/15 Das DFB-Team ist in der Nations-League-Partie gegen die Schweiz nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden gekommen. Beim 3:3 gegen die Schweiz wurden vor allem in der Verteidigung Defizite deutlich. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / HMB-Media 2/15 Manuel Neuer: Reagierte überragend gegen Shaqiri (5.). Im Anschluss bei den Gegentoren machtlos. Parierte beim 2:3 zweimal klasse, ehe der Gewaltschuss von Freuler hinter ihm einschlug. In Hälfte eins mit einem leichtsinnigen Abspielfehler. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 3/15 Lukas Klostermann: War in der ersten Hälfte im Ballbesitz ein verkappter Rechtsaußen, da Ginter sehr hoch schob. Bei Ballverlusten war in seinem Rücken dementsprechend viel Raum, was die Schweizer für das 2:0 nutzten. In Hälfte zwei verbessert. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Matthias Ginter (bis 77.): Stand vor allem im ersten Durchgang bei Ballbesitz sehr hoch und weit außen. War gegen Seferovic, der den Ball immer wieder festmachte, körperlich unterlegen. Hatte mehrere Abstimmungsfehler mit seinen Nebenmännern. Note: 4,5. © imago images / Mika Volkmann 5/15 Antonio Rüdiger: Hatte Probleme in der Absprache mit Ginter. Seferovic lief mehrmals in seinen Rücken. Blackout beim 0:2, als er den Ball nicht von der Linie köpfte. Desolat auch in der Entstehung vom 2:3, als er er nur langsam zurücktrabte. Note: 5,5. © imago images / Jan Huebner 6/15 Robin Gosens (bis 57.): Sofort mit viel Zug nach vorne. Prüfte Sommer mit einem schönen Außenrist-Schlenzer. Insgesamt aber mit Defiziten in der Rückwärtsbewegung und im Stellungsspiel. Holte sich dadurch früh Gelb ab. Musste angeschlagen raus. Note: 5. © imago images / Pressefoto Baumann 7/15 Joshua Kimmich: Hob beim 0:1 das Abseits auf, als er unkontrolliert nach einer Ecke herausrückte. Sah auch beim 2:3, als er den Ball nach der Neuer-Parade klären muss, schlecht aus. Nicht so dominant wie gewohnt, oftmals einen Schritt zu spät. Note: 4. © imago images / HMB-Media 8/15 Toni Kroos: Hatte in seinem 100. Länderspiel die meisten Ballaktionen. Nicht energisch genug im Gegenpressing nach seinem Ballverlust vor dem 0:2. Insgesamt zweikampfschwach (nur 37.5 Prozent gewonnen). Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 9/15 Leon Goretzka: Hatte auf der Zehner-Position viele Ungenauigkeiten in seinem Spiel. Arbeitete wie immer viel. Überragend seine Balleroberung vor dem 3:3. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 10/15 Kai Havertz (bis 77.): Der Verbindungsspieler im Spielaufbau, holte sich oft tief den Ball ab, wodurch die DFB-Elf das hohe Pressing der Schweiz überwand. Durchsetzungsstark in den Zweikämpfen (61,5 Prozent) und clever bei zweiten Bällen. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 11/15 Timo Werner: Vergab erst einen Kroos-Steckpass leichtfertig, machte es aber vier Minuten später besser und erzielte den wichtigen Anschlusstreffer durch eine starke Einzelaktion. Sorgte mit seinen schnellen Dribblings immer wieder für Gefahr. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 12/15 Serge Gnabry: Unnötiger Ballverlust vor der Ecke, die zum 0:1 führte. War sehr aktiv, blieb in vielen Aktionen jedoch unglücklich. Geniestreich mit der Hacke zum 3:3, hatte am Ende aber die meisten Ballverluste (18). Note: 3,5. © imago images / Schüler 13/15 Marcel Halstenberg (ab 57.): Für den angeschlagenen Gosens rückte der Leipzig-Verteidiger nach links hinten. Ließ über seine Seite nichts mehr zu, hatte aber kaum eine Offensivaktion. Note: 3,5. © imago images / Beautiful Sports 14/15 Emre Can (ab 77.): Ersetzte Ginter in der Innenverteidigung. Solider Ballverteiler ohne Impulse. Keine Bewertung. © imago images / Beautiful Sports 15/15 Julian Draxler (ab 77.): Der Offensivspieler kam für Havertz. Wirkte motiviert, traf nach einem Steilpass von Gnabry das Außennetz. Keine Bewertung.

DFB-Team - Havertz: Müssen erwachsener verteidigen

Kai Havertz über ...

... das Spiel: "Wir sind nach vielen Rückschlägen zurückbekommen und haben Moral beweisen. Wir brauchen noch ein wenig Geduld. Es waren heute gute Ansätze zu sehen. Wir befinden uns noch immer in einem Prozess, haben eine junge Mannschaft. Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen."

... die Defensive: "Wir müssen besser, klüger und erwachsener verteidigen."

Joshua Kimmich ...

... über das Spiel: "Man hat gemerkt, dass wir uns etwas vorgenommen haben. Wir wollten mit mehr Dynamik spielen, dann kommt so ein ekliges Gegentor. Ich fand alle Tore kurios, das müssen wir besser verteidigen. Man hat gemerkt, dass eine gewisse Mentalität da war. Ich will es nicht schönreden, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung."

... über die Abstimmungsprobleme: "Wir spielen jedes Spiel mit einer anderen Aufstellung. Trotzdem müssen wir die Qualität, die wir haben, auf den Platz bringen."

Toni Kroos über ...

... das Spiel: "Beim ersten und dritten Gegentor haben wir schon sehr mitgeholfen. Wir haben nicht gut angefangen, danach haben wir aber ein gutes Spiel gemacht. Klar: Wenn es drei Gegentore gibt, ist es defensiv nicht gut. Am Ende sind wir mit dem Punkt nicht zufrieden. Wir haben den Anspruch, solche Spiele zu gewinnen."

... sein 100. Länderspiel: "Es war natürlich ein besonderes Spiel. Es ist eine schöne Marke. Mir geht es aber mehr um Erfolge und Ergebnisse."