"Das ist seine allergrößte Stärke": Torhüter-Legende adelt Marc-André ter Stegen

Ter Stegen bei Barça? "Einer der wenigen Anker"

"Ter Stegen ist unumstritten, sowohl in der Mannschaft als auch im gesamten Verein. Marc war in den vergangenen Jahren einer der wenigen Anker, einer der Stabilitätsfaktoren in einem ansonsten eher instabilen Verein", sagte der gebürtige Madrilene.

Barça hinke den sportlichen Zielen seit Jahren hinterher, meinte Canizares: "Aber ter Stegen wurde von all dem nicht durchgeschüttelt oder infrage gestellt. Barcelona hat einen Rückschritt gemacht, nicht so ter Stegen. Er wurde größer und immer wichtiger, und das in einer Zeit, gerade auch in den letzten Jahren, in denen es bei Barça nicht einfach war."

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ter Stegen als neue Nummer 1 festgelegt. Der 41-malige deutsche Nationalspieler steht in Barcelona noch bis 2028 unter Vertrag. In der vergangenen Saison blieb er in 36 Pflichtspielen für die Katalanen 17-mal ohne Gegentor.