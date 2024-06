"Du bist doch nicht ganz dicht": Verrückte Aktion von Joshua Kimmich im EM-Quartier

Der neueste Internet-Hit der Münchner und Leverkusener Verbindung: Kimmichs Köpfer. Das jetzt veröffentlichte Video aus den Tagen vor dem EM-Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) zeigt den Bayern-Profi nachts in Trainingsklamotten am Pool, aus dem Off ist Andrichs Stimme zu hören.

"Genau so, wie du bist jetzt - Köpper rein", fordert er Kimmich unter beiderseitigem Gelächter zum Sprung ins kühle Nass auf.

Der Rechtsverteidiger legt grinsend sein Handy weg und kündigt an, er werde sogar "einmal bis rüber schwimmen" - und schon gleitet er formvollendet ins Wasser.

"Ey, das ist Wahnsinn, Junge!", ruft Andrich begeistert und kommentiert launig: "Du bist doch nicht ganz dicht!"