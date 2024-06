DFB-Team, News und Gerüchte: "Da fehlt mir das nötige Engagement!" Bastian Schweinsteiger rüffelt deutsches Duo

© getty

DFB-Team, News: Bastian Schweinsteiger rüffelt deutsches Duo

Bastian Schweinsteiger hat in seiner Funktion als ARD-Experte Antonio Rüdiger und Jonathan Tah kritisiert. Der Grund: Das Abwehrverhalten der beiden Innenverteidiger beim Tor von Dan Ndoye in der 28. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Schweiz.

"Mich ärgert das 1:0, so wie das entstanden ist", sagte der Weltmeister von 2014: "Da fehlt mir das nötige Engagement. Dass du da ein bisschen wacher bist und dass man lauter spricht. Und dass man sagt: 'Geh raus, Toni.' (Antonio Rüdiger, Anm. d. Red.). Und dass Jonathan Tah in der Mitte in den Körper ein wenig mehr reingeht. Das hat mir da in der Situation gefehlt."

Niclas Füllkrug erzielte in der 92. Minute den Ausgleich. Das DFB-Team ist damit Gruppensieger.