"Ich biete mich jetzt hier nicht an...": Bastian Schweinsteiger offen für DFB-Job

Hätte er also Interesse, DFB-Direktor Rudi Völler nach der Heim-EM 2024 zu beerben? "Nein", betonte Schweinsteiger: "Ich biete mich jetzt hier nicht an, aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mir unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen - das war das schönste Gefühl meiner Karriere."

Diesen Moment "wieder erleben zu können, wäre etwas ganz Besonderes für mich", ergänzte der frühere Profi von Bayern München. Aber, betonte er erneut, das "steht derzeit nicht an".