Zocker Julian Nagelsmann appelliert nach Niederlage von Deutschland gegen die Türkei: Keine Schwarzmalerei!

Taktik-Experiment gescheitert, Heimdebüt misslungen: Julian Nagelsmann richtet nach der Niederlage gegen die Türkei einen Appell an die Fußball-Nation.

Zu Julian Nagelsmanns großem Appell an die entsetzte Fußball-Nation wurden im Pressekonferenzraum Popcorn-Schälchen gereicht. Wenigstens der Bundestrainer versprühte bei seinem Aufruf gegen Schwarzmalerei und für mehr EM-Optimismus tief unter dem immer noch kochenden Olympiastadion jene Leidenschaft, die er einigen Spielern knallhart absprach. Kritik, ja, die sah Nagelsmann als angemessen an - Weltuntergangsfantasien allerdings auch nach einer alarmierenden Niederlage nicht.

"Wir können jetzt schwarzmalen und alles schlecht sehen, damit werden wir aber nicht weiterkommen", betonte Nagelsmann genervt, während über ihm 50.000 türkische Fans nach ihrem "Heimsieg" in eine feurige Berliner Nacht tanzten. Bei Bild-TV warnte auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Morgen nach dem ernüchternden 2:3 (1:2): "Wir gefallen uns oft darin, in eine toxische Situation zu kommen, alles schlechtzureden. Wir müssen jetzt Stärken stärken."

Stärken stärken? Wirklich? Müssten nicht vielmehr seit Langem offenkundige Schwächen beseitigt werden? Zwei Themen hatte Nagelsmann ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt - Emotionalität und stabiles Verteidigen. Von beidem war vor einer enorm lauten, durchgehend pfeifenden Auswärtskulisse nichts zu sehen.

20 Gegentore kassierte die Nationalmannschaft in bisher zehn Spielen des Jahres. Das letzte zu null war im März gegen Peru, das letzte in einem großen Turnier bei der EM 2016. Auch das Phänomen, sich dem Gegner nicht mit allerletzter Leidenschaft entgegenzuwerfen, ist alles andere als neu - Joachim Löw und Hansi Flick können ein Liedchen davon singen. "Defensivarbeit ist Kopfsache", beschied Julian Brandt.

