DFB-Team, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann plant weiter mit Kai Havertz als Linksverteidiger

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant auch in Richtung EM 2024 mit Kai Havertz als Linksverteidiger. Außerdem richtete er nach der Niederlage gegen die Türkei einen Appell an die Fans und Journalisten. Philipp Lahm gab sich mit der Unterstützung der Politik zufrieden.

Havertz habe "viele Situationen gelöst, ein Tor gemacht, vorne vieles bewegt", so Nagelsmann: "Er ist ein Weltklassespieler. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum ein Weltklassespieler nicht auch mal auf einer anderen Position spielen kann. Wenn wir dort, wo er sonst bei Arsenal spielt, drei Weltklassespieler haben, neben Kai noch Jamal Musiala und Leroy Sane, dann will ich auch alle drei auf den Platz bringen."

Von seinen Voraussetzungen sei Havertz optimal für die Rolle als linker Schienenspieler. "Kai bringt von Größe, Geschwindigkeit, Qualität, Verantwortungsbewusstsein alles mit, um so einen offensiven Joker zu spielen", sagte Nagelsmann. Gegen die Türkei gelang dem 24-Jährigen vom FC Arsenal der frühe Führungstreffer, allerdings verursachte er auch den Handelfmeter vor dem Siegtor der Gäste. Die Entscheidung war allerdings hart.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant auch in Richtung EM 2024 mit Kai Havertz als Linksverteidiger . "Kai hat gesagt, er will es machen, will es probieren. Ich sehe darin kein Risiko für ihn, sondern eine sehr, sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen", sagte Nagelsmann nach dem ernüchternden 2:3 (1:2) gegen die Türkei in Berlin. Havertz habe es bei seiner Premiere auf der ungewohnten Position "weltklasse gemacht".

Die Emotionen wollte er dann auch nicht der ganzen Mannschaft absprechen. "Einige Spieler" aber "hatten nicht die hundertprozentige Überzeugung, den Willen", kritisierte er. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns stark verbessert, was das angeht. Dann kriegen wir einen Elfmeter, der keiner war. Aber das ist müßig."

Nagelsmann war bemüht, auf dem Weg zur EM weiterhin das Positive herauszustellen. "Wir hatten acht hundertprozentige Chancen. Für mich ist es eher ein Entwicklungsschritt, in letzter Konsequenz das Spiel zuzumachen", betonte er: "Ich bin weit davon entfernt, alles negativ zu sehen. Sinnvoll ist es nicht, schwarz zu sehen, davon werden wir nicht besser."

Die Leidenschaft, die Julian Nagelsmann bei seinen Spielern so vermisste, zeigte er selbst bei seinem Appell an die Fans und Journalisten. "Wir können jetzt schwarzmalen und alles schlecht sehen, da werden wir aber nicht weiterkommen als Fußball-Nation", sagte der Bundestrainer.

© getty

DFB-Team, News: Lahm mit Unterstützung der Politik zufrieden

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm ist mit dem Beitrag der Politik zufrieden. "Insgesamt spüre und sehe ich diese Unterstützung schon. In den letzten Monaten und Jahren war es für die Regierung nicht so einfach, weil es zuletzt viele andere Herausforderungen gab. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen", sagte Lahm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und sprach von einem "aktuell sehr guten und vertrauensvollen Austausch mit der Regierung, auch wenn es hier oder da aus unserer Sicht vielleicht noch schneller gehen könnte".

Die EM mit 24 Mannschaften findet vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn deutschen Städten statt. Die Auslosung der Vorrundengruppen erfolgt am 2. Dezember in Hamburg.

Deutschland: Der Kader für die Spiele gegen die Türkei und Österreich