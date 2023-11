DFB-Team - Kommentar zur Niederlage gegen die Türkei: Das Euphorie-Geschwafel muss aufhören!

Die deutsche Nationalmannschaft verliert nicht unverdient gegen die Türkei und kommt im Jahr 2023 auf nur ein Länderspiel ohne Gegentor. Die Debatte um das Entfachen einer Euphorie für die EM im kommenden Jahr muss aufhören. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Es ist angesichts der sportlichen Realität, sowohl in der Gegenwart, als auch in der Vergangenheit mit zuletzt drei ernüchternd verlaufenen Turnieren, dringend angebracht, das unaufhörliche Geschwafel nach der vermeintlich notwendigen Euphorie im Vorfeld der EM 2024 zu unterlassen. Diese Debatte, wonach die Nationalelf mit den Auftritten in ihren verbleibenden Spielen bis zum Turnierauftakt im kommenden Juni eine bessere Stimmung im Land zu entfachen hat, muss aufhören.

Einzig beim 2:0-Erfolg gegen das schwache Peru blieb die deutsche Nationalmannschaft in den bislang zehn Länderspielen im Jahr 2023 ohne Gegentor. Am Samstag kassierte das DFB-Team nicht nur die erste Niederlage der Amtszeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann , sondern auch drei weitere Gegentore.

© getty

DFB-Team viel zu regelmäßig defensiv instabil

Dafür fehlt es nicht an qualitativ hochwertigen Einzelspielern, sondern an einer gefestigten Mannschaft mit einer klaren Struktur, sportlichen Achse und Hierarchie. Genau daran versucht sich Nagelsmann nun selbstredend. Sein Einfluss war in den bisherigen drei Partien zwar klar zu sehen und der zarte sportliche Trend geht auch eindeutig in die richtige Richtung.

Was der Truppe jedoch stets das Genick bricht, ist die nicht enden wollende defensive Instabilität. Deutschland fehlt es an einem ausbalancierten Sechser-Pärchen, es fehlt an Außenverteidigern, die in beide Spielrichtungen hohes Niveau verkörpern und es fehlt an zentralen Abwehrspielern, die nicht fehleranfällig und zugleich souverän in der Spieleröffnung sind.

Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.