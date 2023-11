DFB - Noten und Einzelkritiken vom Länderspiel gegen die Türkei: Licht und Schatten bei Leroy Sané - Doppelsechs überzeugt nicht

Die deutsche Nationalmannschaft hat die erste Niederlage unter Bundestrainer Julian Nagelsmann kassiert und in Berlin mit 2:3 (1:2) ein Testspiel gegen die Türkei verloren. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

© getty

Deutschland vs. Türkei - Noten: Leroy Sané

Viel Licht, aber auch genauso viel Schatten. Von Beginn an sehr umtriebig und in der Offensive mit der Selbstverständlichkeit in seinen Aktionen, die man von ihm in dieser Saison kennt. Löste sich schön im Rücken seines Gegenspielers und bereitete mit diesem Lauf das 1:0 vor. Muss in der 16. Minute das 2:0 machen, als er knapp links am Tor vorbei schoss. Ging zwar die meisten Wege in die Defensive mit und unterstützte damit Henrichs, beim 1:1 verlor er Torschütze Kadioglu aber gänzlich aus den Augen. Vor dem 1:2 dann meterweit vom Geschehen entfernt. Diese beiden Situationen dürfen ihm so nicht passieren. Ließ mit einem schwachen ersten Kontakt eine gute Chance liegen (61.), später jedoch mit dem guten Zuspiel auf Henrichs vor Gnabrys Möglichkeit (86.). Kam auf die meisten deutschen Ballverluste (24) und eine entsprechend schwache Passquote von unter 65 Prozent. Note: 3,5.