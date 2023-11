DFB-Team: Bundestrainer Julian Nagelsmann hält sich vor Testspiel in Österreich bedeckt

Julian Nagelsmann hat sich vor dem "Derby" am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Wien gegen Österreich nicht allzu tief in die Karten blicken lassen - mit einer Ausnahme.

"Es kann auch sein, dass wir da einen anderen Spieler sehen", sagte der Bundestrainer über Kai Havertz, der gegen die Türkei (2:3) überraschend erstmals auf der linken Seite als Schienenspieler aufgelaufen war. Sollte Havertz aber "topfit" sein, ergänzte Nagelsmann am Montag, "ist er auch für morgen eine Option". Kritik am Profi des FC Arsenal wies er zurück.

Außerdem bekräftigte Nagelsmann, dass er "auf jeden Fall keine andere Ordnung spielen" lassen werde. Damit wird vor Torhüter Kevin Trapp, der weiterhin den abgereisten Marc-Andre ter Stegen (Rücken) ersetzen dürfte, eine Viererkette erwartet. In diese könnte Mats Hummels für Jonathan Tah rücken.

Fraglich ist, ob Joshua Kimmich auf der Doppelsechs wieder neben Kapitän Ilkay Gündogan spielen wird, auf eine entsprechende Frage ging Nagelsmann nicht ein.

Die offensive Dreierreihe könnten Florian Wirtz und Leroy Sane diesmal mit Serge Gnabry statt Julian Brandt bilden, im Sturm spielt wieder Niclas Füllkrug.

Österreich vs. Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Österreich: Schlager/RB Salzburg (27 Jahre/13 Länderspiele) - Posch/FC Bologna (26/27), Lienhart/SC Freiburg (27/18), Alaba/Real Madrid (31/104), Wöber/Borussia Mönchengladbach (25/20) - Seiwald/RB Leipzig (22/19), Schlager/RB Leipzig (26/40) - Laimer/Bayern München (26/31), Sabitzer/Borussia Dortmund (29/76), Baumgartner/RB Leipzig (24/33) - Arnautovic/Inter Mailand (34/111). - Trainer: Rangnick

Deutschland: Trapp/Eintracht Frankfurt (33/8 Länderspiele) - Henrichs/RB Leipzig (26/12), Hummels/Borussia Dortmund (34/77), Rüdiger/Real Madrid (30/65), Havertz/FC Arsenal (24/41) - Kimmich/Bayern München (28/81), Gündogan/FC Barcelona (33/72) - Sane/Bayern München (27/58), Wirtz/Bayer Leverkusen (20/13), Gnabry/Bayern München (28/44) - Füllkrug/Werder Bremen (30/11) - Trainer: Nagelsmann