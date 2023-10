DFB-Team: Op! Julian Nagelsmann muss zunächst auf Kai Havertz verzichten

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf dem USA-Trip der deutschen Nationalmannschaft zunächst auf Kai Havertz verzichten.

Der 24 Jahre alte Profi vom FC Arsenal reist wegen einer Zahn-OP erst am Mittwoch nach. Für Nagelsmanns Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Hartford/Connecticut stünde Havertz aber zur Verfügung.

Beim Aufbruch aus Frankfurt zur elftägigen Reise mit einem weiteren Länderspiel gegen Mexiko in Philadelphia (18. Oktober, 2.00 Uhr MESZ) fehlten aber auch noch weitere Stars aus dem 26er-Kader. Kapitän Ilkay Gündogan und die Nummer eins Marc-Andre ter Stegen etwa flogen direkt aus Spanien.

Erster Stopp der Reise ist Boston, wo die DFB-Auswahl am Montagnachmittag (Ortszeit) erwartet wurde. Ab Dienstag bereitet sie sich in Foxborough auf dem gemeinsamen Trainingsgelände der New England Patriots (NFL) und von New England Revolution (MLS) vor.