Deutschland, Länderspiele DFB-Team: Termine, Ort, Zeitplan, Kader, Gegner, Übertragung im Free-TV und Livestream

Der frischgebackene Bundestrainer Julian Nagelsmann wird demnächst sein Debut an der Seitenlinie des DFB-Teams geben. Gegen wen Deutschland in der nächsten Länderspielpause gefragt ist und wo Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Es ist wieder Zeit für Länderspiele, das DFB-Team reist am heutigen Montag, den 9. Oktober, aus Deutschland ab. Gleich zwei Partien stehen in der Pause auf dem Plan, genügend Zeit also, um einen ersten Eindruck vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann zu bekommen.

Deutschland, Länderspiele DFB-Team: Termine, Ort, Zeitplan, Gegner

Und wohin geht's? In die USA! Die Nordamerikaner sind zugleich auch der erste Gegner des DFB-Teams, am Samstag, den 14. Oktober, steigt der Test zwischen den USA und Deutschland im Rentschler Field in Hartford. Los geht es um 21 Uhr deutscher Zeit. Für das zweite Spiel müsst Ihr etwas länger wach bleiben, das Duell mit Mexiko am Mittwoch, dem 18. Oktober, steigt in Philadelphia nämlich um 2 Uhr nachts.

Hier habt Ihr die genauen Termine nochmal im Überblick:

Datum Uhrzeit Gegner Samstag, 14. Oktober 21 Uhr USA Mittwoch, 18. Oktober 2 Uhr Mexiko

Aber wo könnt Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen? Und wen nimmt Nagelsmann mit? Das erfahrt Ihr im Folgenden!

© getty Julian Nagelsmann gibt auf der USA-Reise sein Debüt für das DFB-Team.

Deutschland, Länderspiele DFB-Team: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zwei Spiele, zwei verschiedene Übertragungswege. Das Duell mit den USA wird auf RTL übertragen, der Privatsender beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Parallel zur TV-Übertragung könnt Ihr hier auch zu einem Livestream greifen, allerdings wird für die Plattform RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement fällig.

Wenn Ihr das Spiel gegen Mexikoo live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das in der ARD tun. Dort geht es eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 1.45 Uhr, los - sowohl im TV als auch im Livestream in der ARD-Mediathek. Das Team besteht aus Reporter Tom Bartels, Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger.

Deutschland, Länderspiele DFB-Team: Liveticker von SPOX

Wenn Deutschland spielt, sind natürlich auch wir nicht weit. Wir werden beide Begegnungen des DFB-Teams im Liveticker begleiten, sodass Ihr nichts verpasst.

Deutschland, Länderspiele DFB-Team: Kader für die USA-Reise