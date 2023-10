Für die deutsche Nationalmannschaft steht auf der USA-Reise heute das zweite Testspiel gegen die Auswahl aus Mexiko an. Hier bekommt Ihr die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams.

Deutschland gegen Mexiko - wie werden die beiden Mannschaften im Freundschaftsspiel in der Nacht zu Mittwoch auflaufen? Hier bekommt Ihr alle Infos dazu.

Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Teams gegen Mexiko

Nach der guten Performance gegen die USA ist zu erwarten, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Mexiko ordentlich durchrotieren wird. Dementsprechend könnten Niklas Süle, Malick Thiaw und David Raum zum Einsatz kommen.

Im Mittelfeld wird Joshua Kimmich aufgrund eines grippalen Infekts erneut fehlen, Bayern-Teamkollege Leon Goretzka könnte statt Pascal Groß in die Mannschaft rücken.

Auch in der Offensive wird es wohl einige Wechsel geben. Kai Havertz, Julian Brandt und Thomas Müller könnten Ihr Startelf-Debüt unter Nagelsmann feiern.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mexiko: Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta

Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta Deutschland: Ter Stegen - Süle, Thiaw, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - L. Sané, Havertz, Brandt - T. Müller

Deutschland gegen Mexiko: Alle Infos zum Spiel

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Liveticker 18.10.2023 02 Uhr (deutsche Zeit) Mexiko Deutschland Liveticker

Spiel : Deutschland vs. Mexiko

: Deutschland vs. Mexiko Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum : Mittwoch, 18. Oktober 2023

: Mittwoch, 18. Oktober 2023 Uhrzeit : 02 Uhr

: 02 Uhr Austragungsort : Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA)

: Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) TV : ARD

: Livestream: ARD

© getty

Deutschland gegen Mexiko: Die Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel zwischen der DFB-Elf und Mexiko wird in der Nacht zum Mittwoch live bei der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Übertragung um 01.45 Uhr aus dem Lincoln Financial Field in Philadelphia. Folgendes Team ist mit am Start.

Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Ein Livestream wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Diesen könnt Ihr in der ARD-Mediathek abrufen.

Deutschland gegen Mexiko: Die Übertragung des Testspiels im Liveticker

Wir bei SPOX bieten darüber hinaus einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker zum Spiel an. Dort verpasst Ihr ebenfalls keine Highlights.