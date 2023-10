DFB-Team - Pascal Groß glänzt unter Julian Nagelsmann: Mehr als nur eine Alternative zu Joshua Kimmich?

Pascal Groß glänzte beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA im defensiven Mittelfeld als Stabilisator und Bodyguard von Ilkay Gündogan. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte er mehr als nur eine Alternative zu Joshua Kimmich sein.

"Er hat das Leuchten in den Augen", schwärmte Nagelsmann, "für ihn ist die Nationalmannschaft was Besonderes, er brennt." Groß, der etwas überraschend den Vorzug vor Leon Goretzka bekam, glänzte als defensiver Part im Mittelfeld, als eine Art Bodyguard von Kapitän Ilkay Gündogan, der endlich mal wieder im DFB-Trikot das zeigen konnte, was ihn seit Jahren auf Vereinsebene auszeichnet.

Gegen Frankreich ließ ihn auch Übergangslösung Rudi Völler spielen. Jeweils nach Einwechslung zeigte der 32-Jährige erste gute Ansätze. Folgerichtig nahm ihn Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann für dessen ersten beiden Spiele als Bundestrainer mit in die USA. Weil Joshua Kimmich krankheitsbedingt die Heimreise antrat, durfte Groß beim 3:1 gegen die US-Amerikaner erstmals von Beginn an ran - und erledigte seinen Job mit Bravour.

Pascal Groß: Zu lange vom DFB und Hansi Flick ignoriert

Denn in Fachkreisen war Groß bereits länger ein Thema für den DFB-Kader, einige hätten ihn gerne schon bei der Weltmeisterschaft in Katar gesehen, um die Lücke im defensiven Mittelfeld zu stopfen. Doch Flick verzichtete gänzlich auf jenen Spielertypen. Stattdessen machte er das, was ihm und auch schon seinem Vorgänger Joachim Löw stets vorgeworfen wurde - und setzte in seiner Schaltzentrale auf Altbewährtes wie eben Kimmich, Goretzka und Gündogan. Zudem traten jede Menge Offensivspieler die Reise in die Wüste an. Das viel zitierte Leistungsprinzip ignorierte er nicht nur in Groß' Fall gekonnt.

Nach der WM stieß dann Emre Can in Anbetracht der Diskussionen um die Dysbalance im Zentrum mit Kimmich und Gündogan nach starken Leistungen bei Borussia Dortmund zum Team dazu. Auch beim FC Bayern München wurde ob des Zusammenspiels zwischen Kimmich und Goretzka eine Debatte über eine fehlende "Holding Six" entfacht. Trainer Thomas Tuchel blieb der Wunsch nach einem solchen Spielertypen jedoch verwehrt.

Doch für Groß war die Tür zur Nationalmannschaft weiterhin zu. Wohl mit großer Wahrscheinlichkeit auch, weil er eben nicht in Deutschland, sondern bei einem verhältnismäßig unbekannten Klub in England spielt. Ganz egal, ob der gebürtige Mannheimer mit Brighton & Hove Albion zu dieser Zeit die Premier League Woche für Woche ins Staunen versetzte. Groß hatte die Nationalmannschaft sogar schon für sich abgehakt. "Im Fußball ist zwar alles möglich, aber ich habe da keine Hoffnung und sehe das realistisch", erklärte er im Herbst 2022 bei Sky.

Groß war vor sechs Jahren vom damaligen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt zu Brighton gewechselt. Der Klub ist mittlerweile für seine auf den ersten Blick ausgefallenen Transfers bekannt. Inzwischen ist er unangefochtener Stammspieler und durch seine Abschlussqualitäten bei ruhenden Bällen sowie aus der Distanz zum Rekordtorschützen des Vereins seit Gründung der Premier League anno 1992 aufgestiegen.

"Ich bin absolut begeistert, er ist einer der besten Spieler, mit denen ich in meiner Karriere gearbeitet habe. Er ist eines der Geheimnisse des Erfolgs von Albion", erklärte Trainer Roberto De Zerbi bei der Vertragsverlängerung von Groß im April dieses Jahres bis 2025. Der Italiener hatte die Seagulls in der vergangenen Saison auf Platz sechs und damit erstmals in der Vereinsgeschichte in einen europäischen Wettbewerb geführt.