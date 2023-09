Bundestrainer Hans Flick will nicht aufgeben: "Ich fighte weiter"

Bundestrainer Hansi Flick ist vorerst im Amt, sieht seinen Job aber anscheinend nicht als sicher an. Im Profi-Fußball sei "vieles schwer vorherzusagen", sagte Flick beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft am Sonntagvormittag in Wolfsburg.

Fans rief er bei der Autogrammstunde am Spielfeldrand zu: "Ja, ja, ich fighte weiter. Es geht weiter. Das ist so."

Flick (58) nahm sich zu Beginn der Einheit vor 3500 Fans im kleinen Stadion neben der Volkswagen-Arena eine Viertelstunde Zeit, vor allem für die begeisterten Kinder. Er ließ viele Selfies schießen und bekam von Zuschauern und Zuschauerinnen Aufmunterungen zugerufen.

Das blamable 1:4 (1:2) gegen Japan war zumindest über Nacht ohne Konsequenzen geblieben. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sprach per Stadion-Lautsprecher zu den Fans, sparte aber Flicks Zukunft dabei aus.