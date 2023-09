Hansi Flick leitet am Sonntag das öffentliche Training der DFB-Elf

Bundestrainer Hansi Flick wird trotz der Blamage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan nach SID-Informationen das öffentliche Training am Sonntagvormittag (11.00 Uhr) in Wolfsburg leiten.

Zu der schon länger geplanten Einheit werden 3500 Zuschauer erwartet. Zum Start in die EM-Saison hatte die DFB-Auswahl am Samstag ein 1:4 (1:2)-Debakel erlebt. Seither wird heftig über Flicks Zukunft spekuliert.

Am Dienstag trifft der viermalige Weltmeister in Dortmund auf Frankreich. Flicks Vertrag läuft noch bis zur Heim-EM 2024. Von den vergangenen 17 Länderspielen gewann das DFB-Team nur vier. Nach dem WM-Debakel in Katar gelang nur ein Sieg in sechs Begegnungen.